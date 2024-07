VIDEO Tour de France 2024, l’arrivo della tredicesima tappa: Philipsen il più veloce a Pau

Jasper Philipsen firma la doppietta al Tour de France 2024. Il velocista dell’Alpecin – Deceuninck accorcia le distanze nella sfida delle ruote veloci con Biniam Girmay, trionfando nella tredicesima tappa sul traguardo di Pau. Una frazione movimentata da fughe, vento, con continui colpi di scena lungo i 165 chilometri odierni.

Subito si è formato davanti un gruppetto di atleti di livello come Adam Yates, il campione del mondo Mathieu van der Poel e Arnaud De Lie, ma il gruppo non ha lasciato troppo spazio. Quando sembrava andata la fuga ecco il vento laterale: ventagli nel plotone e clamoroso sparpaglio di corridori. Una decina di uomini hanno resistito all’accelerazione devastante della Visma | Lease a Bike

Ancora una volta però è stata volata, con l’andatura del gruppo che non ha lasciato andare gli attaccanti. Una caduta all’ultimo chilometro ha spezzato ulteriormente il gruppo che ha visto lo sprint lanciato lunghissimo da Jasper Philipsen, che questa volta non ha avuto rivali.

Ennesimo secondo posto in carriera per Wout Van Aert, mentre al terzo posto si classifica il tedesco Pascal Ackermann, con un altro piazzamento importante in questo Tour. Quarto posto per la maglia verde Biniam Girmay.

VIDEO ARRIVO TREDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024