VIDEO Tour de France 2024, l’arrivo della decima tappa: Philipsen batte tutti a Saint-Amand-Montrond

Jasper Philipsen batte un colpo e domina la volata della decima tappa del Tour de France 2024! A Saint-Amand-Montrond è un assolo totale del belga, che sfrutta alla perfezione il lavoro dell’Alpecin – Deceuninck e non lascia scampo a nessuno trovando finalmente il successo in questa Grande Boucle dopo tre secondi posti (uno però tolto post frazione dopo la decisione della giuria).

Dopo il giorno di riposo è un’autentica tappa di trasferimento in cui non succede nulla. Sono 187 i chilometri dalla partenza all’arrivo, e a parte un quarto d’ora tutto il gruppo è rimasto compatto dal primo all’ultimo metro. Si temeva il vento, ma a parte un’accelerata fugace intorno ai sessanta chilometri dall’arrivo, non è stato assolutamente un fattore. Una giornata completamente piatta chiusa a 43,2 km/h di velocità media, quasi un secondo giorno di riposo consecutivo per i corridori.

La corsa è entrata nel vivo negli ultimi cinque chilometri, quando sono arrivati in testa al gruppo gli Alpecin – Deceuninck. Azione di forza della squadra di Philipsen, che ha preso il comando delle operazioni e non l’ha più mollato. Eccezionale il lavoro di tutti, con una menzione speciale per Mathieu Van der Poel che ha fatto il lead out perfetto e ha lasciato al suo velocista solo il compito di rifinire il lavoro. Questo è stato il primo vero treno del Tour, che è riuscito in maniera semplicemente perfetta.

Seconda posizione per un solidissimo Biniam Girmay (Intermarché – Wanty), che visto il vantaggio rimane il favorito per la vittoria della maglia verde, mentre completa il podio il tedesco Pascal Ackermann (Israel – Premier Tech). Quarta piazza per un Wout Van Aert (Team Visma | Lease a Bike) venuto su come un treno sul rettilineo finale, chiude quinto un sempre solido Fernando Gaviria (Movistar Team). Di seguito il video della volata della decima tappa del Tour de France 2024.

VIDEO ARRIVO DECIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024