VIDEO Musetti-Fritz 2-0, la sintesi degli ottavi delle Olimpiadi

Lorenzo Musetti tiene in alto il tennis italiano. Il ragazzo di Carrara raggiunge i quarti di finale del torneo olimpico sulla terra di Parigi, battendo in due set Taylor Fritz con il punteggio di 6-4 7-5. L’allievo di Simone Tartarini conferma il suo essere in un buonissimo periodo, iniziato dalla stagione su erba.

Dopo un inizio complicato, trovandosi sotto 4-1, l’azzurro riesce a cambiare marcia alla sua partita, travolgendo praticamente lo statunitense che non ha più armi per impensierire Lorenzo, bravo a chiudere la prima frazione per poi archiviare definitivamente la pratica.

Ora Musetti, che riporta l’Italia ai quarti del singolare olimpico ventotto anni dopo Renzo Furlan, è in attesa di conoscere il suo avversario, che uscirà dalla sfida di questa sera tra Alexei Popyrin e la testa di serie numero 3 Alexander Zverev. Questi gli highlights della sfida contro Fritz.