VIDEO – L’emozionate Inno di Mameli per le ragazze della squadra femminile di spada

Il “Canto degli Italiani”, l’Inno di Mameli, risuona al Grand Palais di scherma, dove dopo qualche giorno assai tormentato fra controprestazioni e polemiche arbitrali, l’Italia può fare festa grazie alla squadra femminile di spada.

E che festa! Le azzurre Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio si sono imposte al minuto supplementare – con priorità sfavorevole – per 30-29 contro la Francia, in un impianto gremito all’inverosimile e pronto a esplodere per l’eventuale oro transalpino, che però non è arrivato.

La stoccata di Alberta Santuccio ha infatti mandato in paradiso il quartetto italiano, il CT Dario Chiadò e anche il presidente del CONI Giovanni Malagò accorso nel palazzetto per esultare con le ragazze e con tutto lo staff della Federscherma.

Di seguito il video del momento in cui, dopo aver ricevuto la medaglia d’oro, le ragazze si sono potute godere un Inno di Mameli da brividi: fatto di commozione e di pensieri bellissimi, per tutto il “viaggio compiuto” per arrivare sino a questo trionfo.