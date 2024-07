Valentina Gottardi, Olimpiadi Parigi 2024 beach volley: scheda e giorni di gara

Valentina Gottardi è il nome nuovo del beach volley al femminile. Ha iniziato l’avventura con Marta Menegatti dopo i Giochi di Tokyo e in un paio di anni quella azzurra è diventata una delle coppie di riferimento del movimento. Lo scorso anno ha vinto ben tre premi, come miglior battitrice e come atleta più giovane ed esordiente della stagione a livello mondiale e ora vuole tentare di fare l’ultimo salto di qualità in occasione dei Giochi olimpici. La coppia punta ad essere fra le prime otto ma anche il podio non è impossibile.

Nome: Valentina

Cognome: Gottardi

Luogo e data di nascita: Modena, 19/11/2002

Sport e disciplina: Beach Volley

Quando gareggia: dal 27 luglio all’10 agosto