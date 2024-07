Tutte le Nazioni partecipanti alle Olimpiadi di Parigi 2024: presenti 206 delegazioni, assenti Russia e Bielorussia

Saranno 206 le delegazioni presenti ai Giochi Olimpici di Parigi 2024: 204 Comitati Olimpici Nazionali, ovvero tutti tranne Russia e Bielorussia, il Team Olimpico dei Rifugiati, e gli Atleti Individuali Neutrali, di passaporto russo e bielorusso, invitati dal CIO.

La delegazione più numerosa è quella degli Stati Uniti, che precedono anche la Francia padrona di casa, la quale comunque non aveva il posto garantito in tutti gli sport nonostante fosse il Paese ospitante. L’Italia si attesta all’ottavo posto con 380 titolari e 23 riserve, per un totale di 403 atleti.

Attraverso le quote universali tutti i Comitati Olimpici Nazionali hanno ricevuto almeno un invito: contano un solo atleta le delegazioni di Belize, Liechtenstein, Nauru e Somalia. Per essere eleggibili per le quote universali i Paesi devono aver qualificato una media di non più di otto atleti nelle due precedenti edizioni.

LE 206 DELEGAZIONI AI GIOCHI DI PARIGI 2024

Il numero di atleti di ogni delegazione non conteggia le riserve

1 Stati Uniti 592

2 Francia 573

3 Australia 460

4 Germania 428

5 Giappone 403

6 Cina 388

7 Spagna 382

8 Italia 380

9 Regno Unito 327

10 Canada 315

11 Brasile 275

12 Paesi Bassi 258

13 Polonia 211

14 Nuova Zelanda 195

15 Ungheria 170

16 Belgio 166

17 Sudafrica 149

18 Egitto 148

19 Corea del Sud 141

20 Ucraina 140

21 Argentina 136

22 Irlanda 134

23 Svizzera 127

24 Danimarca 124

25 Svezia 117

26 Cechia 112

26 India 112

26 Serbia 112

29 Messico 107

29 Norvegia 107

29 Romania 107

32 Turchia 102

33 Grecia 101

34 Slovenia 90

35 Colombia 88

35 Israele 88

35 Nigeria 88

38 Uzbekistan 86

39 Kazakistan 79

40 Austria 78

41 Croazia 73

41 Portogallo 73

43 Kenya 72

44 Cuba 61

45 Cina Taipei 60

45 Marocco 60

47 Repubblica Dominicana 58

47 Giamaica 58

49 Finlandia 56

50 Porto Rico 51

50 Thailandia 51

52 Lituania 50

53 Cile 48

54 Azerbaigian 47

54 Bulgaria 47

56 Algeria 45

57 Ecuador 40

57 Iran 40

59 Team Olimpico dei Rifugiati 37

60 Hong Kong Cina 36

61 Etiopia 34

62 Fiji 33

62 Venezuela 33

64 Atleti Individuali Neutrali 32

64 Mongolia 32

66 Indonesia 29

66 Lettonia 29

68 Georgia 28

68 Paraguay 28

68 Slovacchia 28

71 Tunisia 27

71 Zambia 27

73 Malesia 26

73 Moldova 26

73 Perù 26

76 Uruguay 25

77 Angola 24

77 Estonia 24

77 Guinea 24

77 Samoa 24

77 Uganda 24

82 Mali 23

82 Singapore 23

84 Iraq 22

84 Filippine 22

86 Montenegro 19

87 Bahamas 18

87 Trinidad & Tobago 18

89 Cipro 16

89 Guatemala 16

89 Kirghizistan 16

89 Corea del Nord 16

89 Vietnam 16

94 Armenia 15

95 Lussemburgo 14

95 Qatar 14

95 Sud Sudan 14

95 Tagikistan 14

99 Bahrein 13

99 Mauritius 13

99 Emirati Arabi Uniti 13

102 Eritrea 12

102 Giordania 12

104 Botswana 11

104 Costa d’Avorio 11

104 Senegal 11

107 Libano 10

108 Kosovo 9

108 Kuwait 9

108 Arabia Saudita 9

111 Albania 8

111 Bermuda 8

111 Burkina Faso 8

111 El Salvador 8

111 Ghana 8

111 Guam 8

111 Liberia 8

111 Palestina 8

111 Panama 8

111 Rwanda 8

121 Burundi 7

121 Capo Verde 7

121 Gibuti 7

121 Gambia 7

121 Haiti 7

121 Madagascar 7

121 Mozambico 7

121 Nepal 7

121 Nicaragua 7

121 Niger 7

121 Macedonia del Nord 7

121 Pakistan 7

121 Tanzania 7

121 Zimbabwe 7

135 Afghanistan 6

135 Aruba 6

135 Camerun 6

135 Costa Rica 6

135 Grenada 6

135 Guinea-Bissau 6

135 Libia 6

135 Monaco 6

135 Papua Nuova Guinea 6

135 Sri Lanka 6

135 Siria 6

135 Turkmenistan 6

135 Vanuatu 6

148 Antigua & Barbuda 5

148 Bangladesh 5

148 Benin 5

148 Bosnia Erzegovina 5

148 Repubblica Democratica del Congo 5

148 Gabon 5

148 Guyana 5

148 Islanda 5

148 Maldive 5

148 Malta 5

148 San Marino 5

148 Suriname 5

148 Togo 5

148 Isole Vergini 5

162 Barbados 4

162 Isole Vergini Britanniche 4

162 Bolivia 4

162 Isole Cayman 4

162 Repubblica Centrafricana 4

162 Comore 4

162 Dominica 4

162 Timor Est 4

162 Honduras 4

162 Laos 4

162 Isole Marshall 4

162 Namibia 4

162 Oman 4

162 Congo 4

162 Saint Vincent & Grenadine 4

162 Santa Lucia 4

162 Sierra Leone 4

162 Tonga 4

162 Yemen 4

181 Bhutan 3

181 Brunei 3

181 Cambogia 3

181 Ciad 3

181 Guinea Equatoriale 3

181 eSwatini 3

181 Stati Federati di Micronesia 3

181 Kiribati 3

181 Lesotho 3

181 Malawi 3

181 Palau 3

181 Saint Kitts & Nevis 3

181 São Tomé & Príncipe 3

181 Seychelles 3

181 Isole Salomone 3

181 Sudan 3

197 Samoa Americane 2

197 Andorra 2

197 Isole Cook 2

197 Mauritania 2

197 Myanmar 2

197 Tuvalu 2

203 Belize 1

203 Liechtenstein 1

203 Nauru 1

203 Somalia 1