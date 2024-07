Sorteggio tennis Olimpiadi Parigi 2024: orario, programma, teste di serie

Domani, giovedì 25 luglio, alle ore 11.00 italiane, presso Le Club des Loges, al Roland-Garros, si terrà il sorteggio dei cinque tabelloni di tennis delle Olimpiadi di Parigi 2024: 64 iscritti nei main draw di singolare, 32 coppie per i doppi maschile e femminile e 16 coppie per il doppio misto.

In attesa di conoscere le 16 coppie iscritte nel doppio misto, con le iscrizioni che chiudono alle ore 11.00 di mercoledì 24 luglio, esattamente 24 ore prima della cerimonia del sorteggio, si conoscono le teste di serie degli altri quattro tabelloni.

Nel singolare maschile l’Italia avrà tra le teste di serie Jannik Sinner, numero 1, e Lorenzo Musetti, numero 14, con i due che in coppia saranno i numeri 1 anche in doppio, dove i numeri 2 saranno Simone Bolelli ed Andrea Vavassori.

Nel singolare femminile Jasmine Paolini sarà la numero 4 del seeding, con l’azzurra che, in coppia con Sara Errani, sarà la numero 3 in doppio. Per quanto concerne il doppio misto, invece, la coppia azzurra dovrebbe essere composta da Sara Errani ed Andrea Vavassori.

CALENDARIO SORTEGGIO TENNIS OLIMPIADI PARIGI 2024

Sorteggio tabelloni tennis Olimpiadi Parigi 2024

Data ed ora: giovedì 25 luglio, ore 11.00 italiane

Sede: Le Club des Loges, Roland-Garros

TESTE DI SERIE TENNIS OLIMPIADI PARIGI 2024

SINGOLARE MASCHILE

1. Jannik Sinner

2. Novak Djokovic

3. Carlos Alcaraz

4. Alexander Zverev

5. Daniil Medvedev

6. Alex de Miñaur

7. Hubert Hurkacz * non ancora ufficializzato il forfait

8. Casper Ruud

9. Taylor Fritz

10. Stefanos Tsitsipas

11. Tommy Paul

12. Ugo Humbert

13. Holger Rune

14. Lorenzo Musetti

15. Sebastián Báez

16. Felix Auger-Aliassime

SINGOLARE FEMMINILE

1. Iga Swiatek

2. Cori Gauff

3. Elena Rybakina

4. Jasmine Paolini

5. Jessica Pegula

6. Qinwen Zheng

7. Maria Sakkari

8. Danielle Collins

9. Barbora Krejcikova

10. Jelena Ostapenko

11. Emma Navarro

12. Marta Kostyuk

13. Donna Vekic

14. Beatriz Haddad-Maia

15. Diana Shnaider

16. Leylah Fernandez

DOPPIO MASCHILE

1. Jannik Sinner / Lorenzo Musetti (Italia)

2. Andrea Vavassori / Simone Bolelli (Italia)

3. Kevin Krawietz / Tim Puetz (Germania)

4. Taylor Fritz / Tommy Paul (USA)

5. Rajeev Ram / Austin Krajicek (USA)

6. Joe Salisbury / Neal Skupski (Regno Unito)

7. Andres Molteni / Maximo Gonzalez (Argentina)

8. Mate Pavic / Nikola Mektic (Croazia)

DOPPIO FEMMINILE

1. Coco Gauff / Jessica Pegula (USA)

2. Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova (Cechia)

3. Sara Errani / Jasmine Paolini (Italia)

4. Danielle Collins / Desirae Krawczyk (USA)

5. Gabriela Dabrowski / Leylah Fernandez (Canada)

6. Beatriz Haddad Maia / Luisa Stefani (Brasile)

7. Marta Kostyuk / Dayana Yastremska (Ucraina)

8. Cristina Bucsa / Sara Sorribers Tormo (Spagna)

DOPPIO MISTO

Le iscrizioni sono possibili fino alle ore 11.00 del 24 luglio 2024. Le teste di serie saranno 4.