TRA I FANTASTICI 4! Lorenzo Musetti irradia classe a Wimbledon, vince la maratona con Fritz e vola in semifinale!

Lorenzo Musetti continua a sognare sull’erba di Wimbledon. Il toscano supera l’americano Taylor Fritz in cinque set con il punteggio di 3-6 7-6 6-2 3-6 e si regala la sua prima semifinale Slam della carriera. Una prestazione fenomenale quella del numero venticinque del mondo, che diventa il quarto tennista italiano di sempre a raggiungere le semifinali ai Championships dopo Nicola Pietrangeli, Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Adesso per Musetti ci sarà una meravigliosa ed affascinante sfida sul Centrale contro Novak Djokovic, che oggi ha usufruito del ritiro di Alex de Minaur, proseguendo nella sua corsa all’ottavo titolo a Wimbledon (come Roger Federer).

Una partita memorabile di Musetti, che ha concluso con 35 vincenti e ben sei ace. Dall’altra parte Fritz sicuramente paga i 51 errori non forzati, ma oggi contro questa versione del toscano era davvero difficile vincere.

Musetti ha subito due palle break in apertura di match, ma in entrambe le circostanze il toscano sbaglia di rovescio. Anche nel terzo game Musetti ha una buona chance, ma sbaglia lo smash sul 30-30. Occasioni mancate ed ecco che arrivano le palla break da difendere nel quarto gioco dopo un dritto a campo aperto messo clamorosamente fuori. Musetti completa il disastro con una smorzata in rete e Fritz allunga. L’americano non lascia spazio a repliche nei suoi turni in battuta e si prende il primo set per 6-3.

Il match sembra prendere una brutta piega in avvio di secondo set, quando arriva il break dell’americano. La reazione di Musetti, però, è immediata con l’azzurro che trova il controbreak. Si va avanti fino all’ottavo game, quando Musetti si procura due palle break. Basta la prima al toscano, visto l’errore di rovescio dell’americano. Nel nono gioco, però, passaggio a vuoto totale di Musetti, che perde a zero il servizio complice anche un doppio fallo sul quale l’azzurro non richiede la revisione (la palla era buona). Nel decimo game poi Fritz annulla anche un set point con un’ottima prima e pareggia sul 5-5. Si scivola al tie-break, dove Musetti trova subito il mini break, che viene difeso dal toscano fino al 7-5 finale. Tutto in parità.

Sulla scia del set vinto, Musetti parte benissimo nel terzo. Il toscano si procura subito due palle break e sulla prima trova un fantastico passante di dritto. Il nativo di Carrara continua a giocare benissimo e quando è in fiducia Lorenzo è davvero uno spettacolo per gli occhi degli appassionati. Nel quinto game ci si mette d’aiuto anche Fritz, che perde il servizio a zero e Musetti scappa via sul 4-1. Il set se lo prende anche facilmente Musetti per 6-2 e l’azzurro passa avanti nel match.

Musetti si trova ad affrontare una palla break nel quarto game, ma il toscano si inventa un fantastico lob. Il quinto game vede l’azzurro portarsi sullo 0-40, ma Fritz riesce ad annullare le tre palle break con merito (rovescio vincente, ace e smash). Musetti ne ha una quarta e anche questa svanisce sul dritto vincente dell’americano. Purtroppo occasione persa da Musetti che nell’ottavo gioco si trova ad affrontare due palle break e sulla prima il dritto abbandona l’italiano con Fritz che strappa il servizio all’avversario. L’americano non trema e va a chiudere sul 6-3. Si va al quinto!

Partenza lanciata dell’azzurro nel quinto e decisivo set. Il break arriva nel secondo gioco con Musetti che trova un fantastico dritto lungolinea dopo uno scambio che fa impazzire il pubblico. Musetti è semplicemente scatenato perché nel quarto game si procura altre due palle break e le sfrutta subito volando sul 4-0.

Come detto la prima semifinale Slam della sua vita Lorenzo Musetti la giocherà contro Novak Djokovic. I precedenti sono sei e c’è una sola vittoria dell’azzurro, ottenuta lo scorso anno negli ottavi di Montecarlo. In questa stagione sono due i successi di Djokovic: il primo sempre a Montecarlo negli ottavi, mentre il secondo al Roland Garros, con la vittoria al quinto del serbo dopo che il toscano era stato avanti di un set. Quello di venerdì sarà anche il terzo scontro Slam, visto che sempre al Roland Garros nel 2021 i due si erano affrontati, con Djokovic che rimontò due set di svantaggio a Musetti, prima del ritiro dell’azzurro nel quinto.