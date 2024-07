Tour de France, si ritira anche Alberto Bettiol: brutta notizia per il ct Bennati verso le Olimpiadi

Alberto Bettiol si è ritirato nel corso della quattordicesima tappa del Tour de France 2024. Il ciclista italiano ha alzato bandiera bianca durante la prima frazione sui Pirenei, che propone la sempre mitica ascesa al Tourmalet e l’arrivo in quota a Saint-Lary-Soulan Pla d’Adet. Il toscano ha preferito abbandonare la Grande Boucle a causa di estrema stanchezza come hanno riferito i suoi direttori sportivi, mentre non ci sono notizie riguardo a un contagio del virus che sta circolando in gruppo: tra ieri e oggi anche lo spagnolo Ayuso e il britannico Pidcock si sono ritirati poiché colpiti dal Covid.

L’alfiere della EF Education-EasyPost era reduce da un buon periodo di forma: lo scorso 23 giugno aveva vinto la prova in linea dei Campionati Italiani e il 26 maggio aveva fatto sua la classifica generale della Boucles de la Mayenne. In avvio della Grande Boucle aveva chiuso al decimo posto la frazione di Rimini e successivamente aveva lavorato per il capitano Richard Carapaz, che ha anche indossato la maglia gialla.

La notizia non è delle migliori in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024: mancano soltanto un paio di settimane ai Giochi e Alberto Bettiol è l’uomo di riferimento per la prova in linea, il ritiro odierno rappresenta una brutta notizia per il CT Daniele Bennati. L’auspicio è che il 30enne recuperi per la rassegna a cinque cerchi, ricordiamo che gli altri convocati sono Luca Mozzato, Elia Viviani e Filippo Ganna, particolarmente atteso nella cronometro.