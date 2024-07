Tour de France, Juan Ayuso: “Ho provato a superare la giornata, ma non ci sono riuscito. Penso di esserci a Parigi, non so ancora per la Vuelta”

La notizia della giornata al Tour de France è sicuramente il ritiro di Juan Ayuso. Una perdita molto importante per la UAE Team Emirates e per Tadej Pogacar, che perde uno dei suoi principali scudieri proprio in vista dei Pirenei. Lo spagnolo era sicuramente un uomo su cui lo sloveno contava molto per le tappe in montagne ed ora dovrà affidarsi ancora di più a Joao Almeida e Adam Yates.

Ayuso si è ritirato a causa dei malanni dovuti al Covid, contratto negli ultimi giorni e al quale era risultato positivo anche Pogacar nelle settimane che precedevano il Tour de France. Lo spagnolo non stava bene da qualche giorno ed oggi ad inizio tappa si è avvicinato alla sua ammiraglia e ci è poi salito per ritirarsi.

A fine tappa Ayuso è stato intervistato dai colleghi di SpazioCiclismo: “Sono un po’ deluso, ovviamente. Erano giorni che facevo fatica e ieri sono arrivato al traguardo stremato, ho fatto molta fatica ad arrivare al traguardo. Abbiamo fatto il tampone ed è uscito positivo. Volevamo provare a vedere se riuscivo a superare questa giornata, ma per come sono partiti e nelle condizioni in cui sono non era proprio possibile andare avanti”.

Adesso il nuovo obiettivo di Ayuso è probabilmente la Vuelta, ma lo spagnolo lascia aperta una porta anche per i Giochi Olimpici di Parigi 2024: “Onestamente, non abbiamo parlato della Vuelta, quindi non posso dire né si né no sulla mia presenza. Ora, innanzitutto, farò una settimana senza bici, poi vediamo se riesco ad essere pronto per i Giochi. Devo parlare con il CT, anche per capire se posso fare la crono, ma non credo, ma penso che per la prova in linea posso avere un buon livello”.