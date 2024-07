Tour de France 2024, tappa di oggi (3 luglio): percorso, orari, tv. Tornano protagonisti i velocisti

Dopo la prima tappa alpina del Tour de France, con il ritorno Oltralpe, ecco una nuova frazione per i velocisti, la quinta. Andiamola a scoprire nel dettaglio con percorso, altimetria, favoriti, programma e palinsesto TV.

PERCORSO

Si partirà da Saint-Jean-de-Maurienne per arrivare a Saint Vulbas dopo 177.4 chilometri e 1050 metri di dislivello. Una frazione che non presenterà praticamente difficoltà altimetriche: la prima parte sarà tutta favorevole e in lieve discesa, poi si passerà da Chambery e ci sarà una lieve salita verso Saint-Thibaud-de-Couz. Poi nuova discesa e si risalirà verso il quarta categoria della Cote du Cheval Blanc (1.5 km al 4,3%). Poi un altro tratto pianeggiante passando dal traguardo intermedio di Aoste (Saint-Didier), prima di salire verso la Cote de Lhuis di quarta categoria (3 km al 4.8%). Breve discesa e ultimi 30 chilometri che saranno completamente piatti.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Tornano protagoniste le ruote veloci e si riparte dunque dalla prima volata, quella vista a Torino, con il trionfo di Biniam Girmay. L’eritreo della Intermarché – Wanty sicuramente ci riproverà con il sogno della doppietta. I più attesi però restano Mads Pedersen (Lidl-Trek) e Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) che stanno anche battagliando per la Maglia Verde. Tanti nomi pronti in seconda battuta: da Fernando Gaviria (Movistar), secondo a Torino, passando per Arnaud De Lie (Lotto Dstny) fino ad arrivare a Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla). Resta sempre in corsa per il record in solitaria di vittorie Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team), ancora lontano però dalla migliore condizione.

PROGRAMMA QUINTA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024

5a tappa – Mercoledì 3 luglio

Saint-Jean-de-Maurienne-Saint Vulbas (177.4 km)

Orario partenza ufficiale: 13.30

Orario arrivo stimato: 17.16

TOUR DE FRANCE 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 14.45 su Rai 2 in chiaro, dalle 13.00 su Eurosport 1 (canale 210 Sky) per gli abbonati

Diretta streaming: RaiPlay dalle 14.45, Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW dalle 13.00

Diretta live testuale: OA Sport