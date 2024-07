Tour de France 2024, Mads Pedersen si ritira dopo la caduta nella quinta tappa

Niente da fare per Mads Pedersen. Uno dei principali cacciatori di tappe e velocisti di questo Tour de France 2024 è costretto a dare forfait prima dell’ottava tappa. I postumi della caduta durante la volata della quinta tappa si fanno ancora sentire e l’ex campione del mondo non riesce ad andare avanti.

Durante la quinta tappa il danese della Lidl-Trek, mentre stava sprintando, è andato a sbattere in maniera violenta contro le transenne. Pedersen era rimasto a terra, dolorante in particolare alla spalla destra, ma erano state escluse fratture. Questo si leggeva nel comunicato della formazione statunitense mercoledì:

“Mads Pedersen ha subito un forte impatto alla spalla sinistra e alla schiena nella caduta nel finale della quinta tappa, ma le radiografie iniziali non hanno rivelato fratture. Continuerà a essere monitorato durante la notte e la decisione finale sulla possibilità di iniziare la sesta tappa verrà presa domani mattina”.

Pedersen ha provato a stringere i denti, ma il dolore era troppo, come si legge nel comunicato diffuso oggi: “Il dolore e le contusioni non sono migliorati in questi giorni e la capacità di movimento della sua spalla sinistra è peggiorata. Così gli è impossibile guidare la bicicletta. Anche se le radiografie non avevano mostrato alcuna frattura, è stato deciso, da squadra e corridore, che la cosa migliore negli interessi di Mads fosse quello di fermarsi, in modo da poter sostenere esami più dettagliati e per dargli la possibilità del recupero necessario in vista dei prossimi obiettivi della sua estate e della parte finale della stagione“. Pedersen che quindi proverà a rientrare per la prova in linea olimpica, essendo convocato con la Danimarca.