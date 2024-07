Tour de France 2024, il vero vincitore della cronometro è Pogacar? Distacco minimo da Evenepoel. E in montagna…

Era molto attesa la prima cronometro di questo Tour de France 2024 e gli uomini di classifica hanno mantenuto le aspettative occupando praticamente tutte le prime posizioni in questa classifica di tappa. A vincere è stato il campione del mondo della specialità Remco Evenepoel, al primo successo della carriera alla Grande Boucle, ma fra gli altri big chi si è difeso alla grande è stato Tadej Pogacar.

Pogacar ha pagato appena 11 secondi rispetto al belga della Soudal Quick-Step ed ha guadagnato rispetto a tutti gli altri, difendendo alla grande la Maglia Gialla. Per certi versi è colui che esce meglio da questa prova contro il tempo: ha limitato i danni nei confronti di Evenepoel sul terreno prediletto del corridore belga e ha fatto meglio rispetto a Vingegaard di 25 secondi, quando lo scorso anno perse oltre un minuto e mezzo rispetto al danese all’inizio della terza settimana.

Segnali positivi quindi per il fuoriclasse della UAE in vista anche delle tappe di montagna: Pogacar in salita alla prova del Galibier è apparso il più brillante di tutti ed in generale ha sempre mostrato qualcosa in più rispetto ad Evenepoel quando la strada saliva. Fondamentale sarà quindi accumulare quanto più vantaggio possibile sui diretti rivali ed in particolare sul corridore della Soudal Quick-Step in vista della cronometro finale di Nizza, per arrivare in una condizione tranquilla verso la fine di questo Tour.