Tour de France 2024: Dylan Groenewegen beffa Jasper Philipsen in volata a Dijon. Niente di fatto per i ventagli

Seconda volata consecutiva al Tour de France nella tappa attesissima per i ventagli che alla fine non hanno fatto paura ai big. Ad imporsi sul traguardo di Dijon nella sesta frazione è il campione neerlandese Dylan Groenewegen: sesta affermazione della carriera alla Grande Boucle per il corridore della Jayco AlUla. Resta in Maglia Gialla Tadej Pogacar in attesa della cronometro individuale di domani.

Il vento laterale era annunciato e i vari uomini di classifica, assieme alle proprie squadre, sono rimasti davanti al plotone creando un’altissima tensione in gruppo. Hanno provato ad andar in avanscoperta Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) e Axel Zingle (Cofidis), ma per loro c’è stato ben poco da fare. La situazione però per circa 70-80 chilometri non ha avuto evoluzioni.

A 75 chilometri dall’arrivo l’attacco della Visma | Lease a Bike: sfruttando un tratto con vento maggiore la compagine neerlandese ha provato a spaccare il gruppo, riuscendoci. Davanti Tadej Pogacar si è ritrovato senza compagni di squadra, mentre tra gli uomini di classifica i migliori sono rimasti tutti davanti. Un primo assaggio, visto che poi c’è stato un netto rallentamento che ha ricompattato la situazione.

Non ci sono stati altri attacchi sul finale e dunque è stato tutto dedicato ai velocisti: squadre degli sprinter che hanno lavorato bene, oggi senza grandi intoppi. Mathieu van der Poel ha lanciato in casa Alpecin-Deceuninck la volata per Jasper Philipsen, ma dall’altra parte della strada è riuscito a beffare il belga Dylan Groenewegen. Terzo Biniam Girmay (Intermarché – Wanty) che conferma la sua Maglia Verde, poi Fernando Gaviria e Phil Bauhaus.