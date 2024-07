Tommaso Marini, Olimpiadi Parigi 2024 scherma: scheda e giorni di gara

Campione mondiale ed europeo in carica, Tommaso Marini si presenta a Parigi con l’obiettivo di prendersi anche il titolo olimpico. Alla sua prima esperienza olimpica della carriera, il marchigiano si presenta da numero uno del ranking mondiale e come grande favorito per la vittoria finale. L’obiettivo è quello di mettersi al collo un’altra medaglia poi con la squadra, visto che l’Italia è sicuramente una delle nazioni di riferimento.

Nome: Tommaso

Cognome: Marini

Luogo e data di nascita: Ancona, 17 Aprile 2000

Sport e disciplina: Scherma (fioretto maschile)

Quando gareggia: lunedì 29 luglio (individuale), domenica 4 Agosto (prova a squadre)