Tiro con l’arco, il tabellone dell’Italia alle Olimpiadi: evitata la Corea del Sud, possibile incrocio con la Francia

Mauro Nespoli, Federico Musolesi ed Alessandro Paoli hanno concluso al settimo posto nella classifica a squadre scaturita al termine del ranking round individuale maschile di tiro con l’arco alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Gli azzurri, così, sono finiti nella parte bassa del tabellone ad eliminazione diretta, evitando la Corea del Sud, numero 1 del seeding e principale favorita per il successo finale, ma dovranno iniziare il loro cammino dagli ottavi di finale, dove affronteranno il Kazakistan, decimo nelle qualificazioni.

L’Italia, inoltre, conosce già l’eventuale avversaria nei quarti di finale: la Francia, seconda al termine delle qualificazioni, avrà un bye al primo turno in quanto sono soltanto 12 le squadre in gara. Nella parte bassa del tabellone, poi, possibile avversaria in semifinale è l’India, terza nel ranking round.

TABELLONE TIRO CON L’ARCO A SQUADRE MASCHILI

Corea del Sud bye

Messico-Giappone

Cina Taipei-Gran Bretagna

Cina bye

India bye

Colombia-Turchia

Italia-Kazakistan

Francia bye