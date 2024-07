Tiro con l’arco, il tabellone di Chiara Rebagliati alle Olimpiadi. Spauracchio coreano agli ottavi

Chiara Rebagliati affronterà mercoledì 31 luglio alle ore 13.44 la malese Ariana Nur Dania Mohamad Zairi nei trentaduesimi del tabellone individuale femminile di tiro con l’arco: l’azzurra, in caso di passaggio ai sedicesimi affronterà la vincente della sfida tra la romena Madalina Amaistroaie e l’israeliana Mikaella Moshe.

In caso di passaggio agli ottavi ci sarebbe poi per l’azzurra il vero ostacolo duro da valicare, ovvero la sudcoreana Nam Suhyeon, seconda nelle qualificazioni ed accreditata per arrivare fino in fondo alla competizione. Per i quarti di finale le possibili avversarie potrebbero essere la tedesca Michelle Kroppen e l’austriaca Elisabeth Straka.

Nel penultimo atto le maggiori indiziate per contendere un posto in finale sono la cinese Yang Xiaolei e l’indonesiana Diananda Choirunisa, infine nella parte alta del tabellone tutto lascia pensare ad un approdo all’ultimo atto della sudcoreana Lim Sihyeon, autrice del record del mondo nelle qualificazioni.

TABELLONE INDIVIDUALE FEMMINILE TIRO CON L’ARCO

LIM Sihyeon KOR-RIVERA Alondra PUR

CHENIER Virginie CAN-OCTAVIA Rezza INA

CORDEAU Amelie FRA-BARANKOVA Denisa SVK

HAVERS Megan GBR-CANALES Elia ESP

LI Jiaman CHN-ANDERSEN Kirstine Danstrup DEN

PITMAN Bryony GBR-RUIZ Angela MEX

MARCHENKO Veronika UKR-LI Tsai-Chi TPE

MUCINO Jennifer USA-VALENCIA Alejandra MEX

GOKKIR Elif Berra TUR-MOHAMAD FAZIL Nurul Azreena MAS

DO Thi Anh Nguyet VIE-FALLAH Mobina IRI

LOPEZ Caroline FRA-PAEGLIS Laura AUS

CHIU Yi-Ching TPE-NODA Satsuki JPN

JEON Hunyoung KOR-HEALEY Penny GBR

SCHWARZ Charline GER-VAZQUEZ Ana MEX

LEI Chien-Ying TPE-RENDON MARTINEZ Ana COL

SYLLA Fatoumata GUI-KAUFHOLD Casey USA

YANG Xiaolei CHN-ELWALID Rihab TUN

SCHLOESSER Gaby NED-BARBELIN Lisa FRA

SLIACHTICAS CAETANO Ana Luiza BRA-PINTARIC Zana SLO

MIRCA Alexandra MDA-MASHAYIKH Syaqiera MAS

BHAKAT Ankita IND-MYSZOR Wioleta POL

KAMAL Syifa Nurafifah INA-KAUR Bhajan IND

BAUER Katharina GER-GNORIEGA Catalina USA

van der WINKEL Laura NED-CHOIRUNISA Diananda INA

KROPPEN Michelle GER-CESARINI Giorgia SMR

RAMAZANOVA Yaylagul AZE-AN Qixuan CHN

KUMARI Deepika IND-PARNAT Reena EST

ROEFFEN Quinty NED-STRAKA Elisabeth AUT

REBAGLIATI Chiara ITA-MOHAMAD ZAIRI Ariana Nur Dania MAS

AMAISTROAIE Madalina ROU-MOSHE Mikaella ISR

HORACKOVA Marie CZE-ABDUSATTOROVA Ziyodakhon UZB

ALI Jana EGY-NAM Suhyeon KOR