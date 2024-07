Tiro con l’arco, calendario Olimpiadi 2024 oggi: orari 31 luglio, tv, streaming, italiani in gara

Dopo le prove a squadre al maschile e al femminile, il tiro con l’arco alle Olimpiadi di Parigi 2024 entra sempre più nel vivo: ieri sono cominciati i tabelloni individuali con le prime sfide e oggi proseguiranno i trentaduesimi di finale, con tutti gli azzurri che esordiranno.

Al maschile aprirà alle 13.31 il veterano Mauro Nespoli che affronta Md Sagor Islam, esponente del Bangladesh. Si proseguirà poi alle 14.49 con la sfida di Alessandro Paoli a Lam Dorji, arciere del Bhutan. Ci sarà anche Chiara Rebagliati, unica rappresentante al femminile, che troverà sulla sua strada al primo turno alle 13.44 la malese Ariana Nur Dania Mohamad Zairi. Chiuderà la giornata italiana alle 19.03 Federico Musolesi che affronterà lo sloveno Ziga Ravnikar.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming dei primi turni dei tabelloni individuali di tiro con l’arco ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Le Olimpiadi verranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2, sui canali di Sky dal 251 al 257, su Rai 2 e Rai Sport; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO TIRO CON L’ARCO OLIMPIADI OGGI

Mercoledì 30 luglio

12.00 Trentaduesimi e sedicesimi di finale individuale uomini

13.31 Mauro Nespoli (ITA) vs Md Sagor Islam (BAN)

14.49 Alessandro Paoli (ITA) vs Lam Dorji (BHU)

12.26 Trentaduesimi e sedicesimi di finale individuale donne

13.44 Chiara Rebagliati (ITA) vs Ariana Nur Dania Mohamad Zairi (MAS)

17.45 Trentaduesimi e sedicesimi di finale individuale uomini

19.03 Federico Musolesi (ITA) vs Ziga Ravnikar (SLO)

18.11 Trentaduesimi e sedicesimi di finale individuale donne

PROGRAMMA OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.