Tiro a volo, Silvana Stanco e Jessica Rossi in corsa per la finale dopo la prima giornata del trap

Si conclude la prima giornata dedicata alle qualificazioni del trap femminile del tiro a volo alle Olimpiadi di Parigi 2024: dopo 75 piattelli dei 125 complessivi fa parte del gruppo al terzo posto Silvana Maria Stanco, mentre si attesta nel quartetto in settima piazza Jessica Rossi.

Entrambe le azzurre pagano un brutto 23 nella terza ed ultima serie odierna, con la differenza tra le due italiane data dall’errore commesso sul quinto piattello in apertura di giornata da Rossi. Le tiratrici nostrane restano comunque in piena corsa per raggiungere l’ultimo atto.

In testa con 75/75 c’è la spagnola Mar Molne Magrina, che precede la connazionale Fatima Galvez, seconda a quota 74/75. Fa parte del quartetto al terzo posto con 73/75 l’azzurra Silvana Maria Stanco: con lei ci sono l’australiana Penny Smith, la kazaka Mariya Dmitriyenko e la guatemalteca Adriana Ruano Oliva.

Si trova invece nel quartetto al settimo posto a quota 72/75 l’altra azzurra in gara, Jessica Rossi, chiamata ad essere praticamente perfetta nella giornata di domani: con le ci sono le due cinesi al via, Wu Cuicui e Zhang Xinqiu, e la lusitana Maria Ines Coelho del Barros.