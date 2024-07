Tiro a volo, Mauro De Filippis e Giovanni Pellielo esclusi dalla finale del trap alle Olimpiadi

Si rivela amara per i colori azzurri la seconda giornata delle qualificazioni del trap maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024: non ottengono l’accesso alla finale del pomeriggio i due italiani in gara, con Mauro De Filippis e Giovanni Pellielo che chiudono entrambi a quota 121/125, rispettivamente in 13ma e 16ma posizione.

Mauro De Filippis aveva chiuso ieri con 72/75, e quest’oggi un 24/25 in apertura lo aveva praticamente estromesso dalla lotta per l’ultimo atto. Il 25/25 dell’ultima serie lo ha fatto risalire in graduatoria, ma non abbastanza per agganciare almeno lo shoot-off.

Percorso opposto, ma medesimo risultato, per Giovanni Pellielo, ieri a quota 73/75: questa mattina in apertura il 25/25 lo aveva tenuto nelle zone nobili della graduatoria, poi nell’ultima serie un sanguinoso 23/25 ha cancellato tutte le velleità dell’azzurro.

In quattro sono già certi dell’approdo in finale e si giocheranno allo shoot-off i piazzamenti d’ingresso: chiudono le eliminatorie a quota 123/125 il cinese Qi Ying, il britannico Nathan Hales, lo svedese Rickard Levin-Andersson e l’australiano James Willett.

Altri sei tiratori, invece, si attestano a quota 122/125 e spareggeranno per gli ultimi due posti in finale: si tratta dello statunitense Derrick Scott Mein, dell’australiano Mitchell Iles, del guatemalteco Jean Pierre Brol Cardenas, del croato Giovanni Cernogoraz, del marocchino Driss Haffari e del cinese Yu Haicheng.