Tiro a segno, la Serbia conquista l’oro nella pistola mista all’ultimo colpo alle Olimpiadi

Si chiudono con una finale al cardiopalma le gare da 10 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024 per il tiro a segno: si decide all’ultimo colpo l’atto conclusivo della pistola ad aria compressa da 10 metri a coppie miste, con la Serbia che piega Turchia 2 per l’oro, mentre il bronzo va ad India 1, che regola Corea del Sud 1.

Nella finale per l’oro la Serbia di Zorana Arunovic e Damir Mikec batte Turchia 2 di Sevval Ilayda Tarhan e Yusuf Dikec per 16-14. Serbi avanti sul 2-0, ma gli anatolici ribaltano la sfida con un parziale di 8-0. I balcanici accorciano fino al 6-8, ma i turchi allungano sul 10-6. Parziale di 6-0 per i serbi, che passano nuovamente a condurre sul 12-10, ma gli anatolici rovesciano ancora l’andamento della gara e si portano ad un passo dall’oro sul 14-12. Nelle ultime due serie, però, la Serbia fa meglio e va a vincere per 16-14, con uno score di 20.1-19.3 nell’ultima serie.

Nella sfida per il bronzo India 1 di Manu Bhaker e Sarabjot Singh regola Corea del Sud 1 di Lee Wonho ed Oh Ye Jin per 16-10. I sudcoreani partono sul 2-0, ma gli indiani scavano immediatamente un solco importante con un break di 8-0. Corea del Sud 1 non riesce a riavvicinarsi oltre il -4, anzi India 1 allunga ancora e si porta al match point sul 14-6, prima di chiudere con un comunque netto 16-10.