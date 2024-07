Tiro a segno: il CT Fent sulla gara di Gambaro/Sollazzo alle Olimpiadi: “Danilo ha pagato la tensione dell’esordio”

Barbara Gambaro e Danilo Dennis Sollazzo si sono dovuti accontentare della diciassettesima moneta nella carabina 10 m a squadre miste, segmento che ha aperto la prima giornata delle Olimpiadi di Parigi 2024 per ciò che concerne il tiro a segno.

Una prestazione non facile quella degli azzurri, contrassegnata (come già rivelato nella nostra analisi) da una discrepanza di continuità tra i due tiratori. A spiegare nel dettaglio quanto successo nel poligono di Châteauroux è stato il Commissario Tecnico della carabina Giuseppe Fent:

La gara è stata di altissimo livello, come ci immaginavamo – ha detto Fent nelle parole raccolte dalla UITS -. La Germania e le squadre asiatiche hanno mostrato tutto il loro potenziale. La tensione si è sentita un po’ per tutti: chi l’ha gestita meglio è riuscito a qualificarsi alle finali per le medaglie. Per quanto riguarda Barbara Gambaro posso dire che ha sparato bene per tutto l’arco del contest, mentre Danilo Dennis Sollazzo è partito male riprendendosi nella seconda parte di gara”.

Fent ha poi chiosato: “Ora pensiamo alla giornata di domani che ci vedrà impegnati nelle qualificazioni dei contest individuali di aria compressa. Il fattore emozionale è un fattore da calcolare, nel bene e nel male. Danilo ha forse pagato un po’ l’esordio alle Olimpiadi, ma ora ha tutte le possibilità di farsi trovare pronto nei prossimi giorni”.