Tiro a segno, Gambaro/Sollazzo fuori dai 10 nella carabina mista delle Olimpiadi. Cina-Corea del Sud per l’oro

Le Olimpiadi di Parigi 2024 si sono aperte per il tiro a segno con le qualificazioni della carabina ad aria compressa da 10 metri a coppie miste: l’Italia, che schierava Barbara Gambaro e Danilo Dennis Sollazzo, si classifica 17ma. Il primo oro dei Giochi sarà affare tra Cina e Corea del Sud, per il gradino più basso del podio spareranno Kazakistan e Germania.

La finale per l’oro sarà tutta asiatica: Cina 1 di Huang Yuting e Sheng Lihao chiude in testa con lo score complessivo di 632.2, fermandosi ad un punto dal record olimpico fatto segnare a Tokyo 2020, mentre al secondo posto si piazza Corea del Sud 1 di Keum Jihyeon e Park Hajun con il punteggio di 631.4.

La sfida per la medaglia di bronzo sarà tra Kazakistan 1 di Alexandra Le e Islam Satpayev, i quali totalizzano 630.8 e si fermano a soli sei decimi dalla Corea del Sud, sfiorando l’accesso alla finale per il titolo, e la Germania di Anna Janssen e Maximilian Ulbrich, che chiudono a quota 629.7, beffando Norvegia 1 di Jeanette Hegg Duestad e Jon-Hermann Hegg per un solo decimo. Quinta piazza per la coppia norvegese con 629.6.

Eliminata anche India 2 di Ramita Ramita ed Arjun Babuta, sesti a quota 628.7, davanti alla coppia messicana formata da Alejandra Goretti Zumaya Flores ed Edson Ismael Ramirez Ramos, al settimo posto con 628.6. Ottava piazza per Cina 2 di Han Jiayu e Du Linshu con 628.5.

Nona posizione per Francia 2 di Manon Herbulot e Romain Aufrere, a quota 627.4, mentre Polonia 1 di Aneta Stankiewicz e Tomasz Bartnik completa la top ten con 626.9. Tra le 28 coppie in gara l’Italia acciuffa la 17ma posizione: nel complesso Barbara Gambaro fa meglio di Danilo Dennis Sollazzo, con un parziale di 313.3 contro 312.1, per un totale di 625.4.