Tiro a segno, Danilo Dennis Sollazzo accede in finale nella carabina 10 metri alle Olimpiadi

Continua a regalare soddisfazioni all’Italia il tiro a segno alle Olimpiadi di Parigi 2024: Danilo Dennis Sollazzo chiude al terzo posto le qualificazioni della carabina ad aria compressa da 10 metri maschile e stacca il pass per l’ultimo atto. Si ferma a tre decimi dall’impresa Edoardo Bonazzi, che si classifica decimo.

Gran prima parte di gara di Sollazzo, che grazie a tre serie da 105.5, 105.6 e 105.6 si piazza subito nei piani alti della graduatoria ed amministra nella seconda metà, con score di 104.8, 105.3 e 104.6, che valgono il punteggio complessivo di 631.4.

Condotta di gara inversa per Bonazzi, che all’inizia paga lo scotto dell’esordio olimpico ed inizia con 103.4, poi comincia ad ingranare con 104.7, ed a seguire cambia marcia con 106.3. Nella seconda parte di gara l’azzurro apre con 104.7, risale la china con 105.9 e poi paga dazio con il 104.5 conclusivo che lo porta ad un totale di 629.5, a tre decimi dall’ottavo posto, davvero alla portata dell’azzurro. Rammarico, oltre che per la prima serie, anche per un 9.9 nell’ultima, decisivo in negativo.

Anche Sollazzo si ferma a tre decimi dal primo posto, a causa del 9.8 sul 60° ed ultimo colpo, l’unico sotto il 10 di tutta la sua gara: il cinese Sheng Lihao chiude in testa con 631.7, medesimo score dell’argentino Marcelo Julian Gutierrez, col cinese che chiude primo avendo fatto meglio del sudamericano di due decimi nell’ultima serie (104.4 contro 104.2). Alle loro spalle, come detto, Sollazzo, terzo con 631.4.

Vanno in finale anche il croato Miran Maricic, quarto ad un solo decimo da Sollazzo con 631.3, il sudcoreano Choe Daehan, quinto con 630.8, lo svedese Victor Lindgren, sesto a quota 630.7, l’indiano Arjun Babuta, settimo con 630.1, e l’altro croato Petar Gorsa, ottavo con 629.8. Bonazzi, decimo, si ferma a tre decimi dalla finale a quota 629.5.