Tiro a segno, Maldini e Monna insieme sul podio nella pistola 10 metri! Oro olimpico per Xie

Grande Italia nel tiro a segno alle Olimpiadi di Parigi 2024: doppia medaglia azzurra nella finale della pistola ad aria compressa da 10 metri maschile, ma il rammarico è per aver mancato l’oro. Argento per Federico Nilo Maldini e bronzo per Paolo Monna, ma il campione olimpico è il cinese Xie Yu. Sin da subito i tre tiratori poi saliti sul podio hanno preso un buon margine sul resto del gruppo, ed a lungo Paolo Monna è rimasto in testa. Nelle fasi calde della competizione, però, è venuto fuori il cinese, che ha saputo scavalcare i due azzurri e conquistare il successo.

Nei primi 5 colpi Paolo Monna si porta subito in testa totalizzando 51.6. Alle sue spalle il cinese Xie Yu con 50.2, a -1.4, tallonato dall’altro azzurro in finale, Federico Nilo Maldini, terzo con 50.1. Dopo 10 colpi è addirittura doppietta azzurra in testa alla graduatoria, con Monna primo con 101.4 e Maldini secondo con 100.1, mentre il cinese scivola terzo con 99.2. Più distante il resto del lotto dei finalisti.

Nei primi due colpi singoli Monna fa un doppio 9.6, ed il cinese recupera tutto il distacco portandosi ad un solo decimo di ritardo, con Maldini terzo a due decimi dalla testa, mentre viene eliminato il mongolo Davaakhuu Enkhtaivan, ottavo a quota 115.7. Monna torna sopra il 10 nei due colpi seguenti e resta in testa con 6 decimi su Maldini e 1 punto sul cinese, mentre esce di scena il serbo Damir Mikec, dominatore ieri nelle qualificazioni ed oggi settimo con 136.9.

Dopo altri due colpi passa in testa Maldini con 9 decimi sul cinese e 1.5 su Monna, che paga un sanguinoso 8.8, mentre ad essere eliminato è il numero uno al mondo, il tedesco Robin Walter, sesto con 158.4. Si riscatta Monna, che scavalca Xie Yu e si riporta a mezzo punto da Maldini, col cinese ad 8 decimi dalla testa, mentre esce in quinta posizione l’altro il tedesco Christian Reitz con 177.6. Matematica la prima medaglia per l’Italia, con due azzurri tra i primi quattro. A questo punto, però, Xie Yu prende la testa della gara approfittando del 9.9 e 9.0 di Maldini e del 9.1 e 9.5 di Monna, con un vantaggio di mezzo punto sul primo azzurro e di 1.3 sul secondo, mentre esce al quarto posto il sudcoreano Lee Wonho con 197.9, lontano 1.9 da Monna, terzo, certificando così la doppia medaglia per l’Italia.

La medaglia di bronzo va a Paolo Monna, che paga a caro prezzo un 8.3 sull’ultimo colpo e si accomoda sul gradino più basso del podio con 218.6, mentre Maldini a due colpi dal termine è staccato di 7 decimi dal cinese. L’azzurro nel penultimo colpo fa 10.3 e recupera tre decimi al cinese, presentandosi all’ultimo tiro con soli 4 decimi di ritardo da Xie Yu: con l’ultimo colpo, però, l’italiano fa 9.5 ed all’asiatico basta un 10.0 per la vittoria. Maldini si attesta a 240.0 ed è argento, mentre l’oro va al cinese Xie Yu con 240.9.