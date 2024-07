Tiro a segno, Barbara Gambaro 24ma nelle qualificazioni della carabina da 10 metri alle Olimpiadi

In contemporanea con la doppia medaglia di Federico Nilo Maldini e Paolo Monna nella pistola, sono andate in scena per il tiro a segno alle Olimpiadi di Parigi 2024 le qualificazioni della carabina ad aria compressa da 10 metri femminile: l’unica azzurra in gara, Barbara Gambaro, chiude 24ma a quota 626.8, mentre l’ottava posizione, l’ultima utile per l’ingresso in finale, era a quota 631.3.

La gara dell’azzurra è stata molto altalenante, con tre serie, la prima, la terza e l’ultima, rispettivamente da 105.8, 105.8 e 105.4, alternate alle altre tre, nell’ordine, da 102.0, 103.6 e 104.2, che hanno privato Gambaro di qualsivoglia velleità di ingresso in finale o anche solo di un piazzamento tra le prime 15.

Nuovo record olimpico delle qualificazioni per la sudcoreana Ban Hyojin, che con 634.5 ritocca il precedente primato di 632.9 stabilito a Tokyo 2020 dalla norvegese Jeanette Hegg Duestad, oggi seconda con 633.2, anch’ella ad di sopra del vecchio primato.

Terza posizione per l’elvetica Audrey Gogniat, che si attesta a quota 632.6, stesso score della cinese Huang Yuting, penalizzata però da un peggior punteggio nell’ultima serie (106.1 contro il 106.3 della svizzera) e per questo motivo relegata in quarta posizione. Quinta piazza per l’indiana Ramita Ramita a quota 631.5, davanti alla kazaka Alexandra Le, in grande spolvero dopo il bronzo di ieri nella gara a coppie miste, sesta con 631.4.

Settima la statunitense Sagen Maddalena con lo stesso punteggio di Le: identico score tra le due nell’ultima serie, mentre nella quinta la kazaka aveva fatto meglio di due decimi ed è per questo motivo sesta. Ottava ed ultima qualificata la padrona di casa transalpina Oceanne Muller, come detto in apertura a quota 631.3.