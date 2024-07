Thomas Ceccon, Olimpiadi Parigi 2024 nuoto: scheda e giorni di gara

Thomas Ceccon è senza dubbio la principale carta per conquistare l’oro della Nazionale italiana di nuoto alle Olimpiadi di Parigi 2024 nei 100 dorso. L’azzurro, primatista del mondo della distanza, nell’ultimo triennio è stato tra i protagonisti della disciplina e si presenta ai nastri di partenza della rassegna a Cinque Cerchi come uno degli atleti più attesi. Potendo fregiarsi di 3 ori, 2 argenti 1 bronzo ai Mondiali, di 10 medaglie agli Europei e di due medaglie olimpiche (argento con la 4×100 sl e bronzo con la 4×100 mista), il veneto sarà in azione anche nei 200 dorso e nelle staffette (4×100 sl, 4×100 mista e 4×100 mista mixed) nel tentativo di arricchire il proprio palmares.

Nome: Thomas

Cognome: Ceccon

Luogo e data di nascita: Thiene, 27 gennaio 2001

Sport e disciplina: nuoto (100 dorso, 200 dorso, 4×100 sl, 4×100 mista, 4×100 mista mixed)

Quando gareggia: sabato 27 luglio (batterie 4×100 sl), sabato 27 luglio (finale 4×100 sl), domenica 28 luglio (batterie 100 dorso), domenica 28 luglio (semifinale 100 dorso), lunedì 29 luglio (finale 100 dorso), mercoledì 31 luglio (batterie 200 dorso), mercoledì 31 luglio (semifinale 200 dorso), giovedì 1° agosto (finale 200 dorso), venerdì 2 agosto (batterie 4×100 mista mixed), sabato 3 agosto (finale 4×100 mista mixed), sabato 3 agosto (batterie 4×100 mista), domenica 4 agosto (finale 4×100 mista)