Tennis, tutti i tornei vinti da Matteo Berrettini. -1 da Panatta, Sinner il migliore in Italia

Matteo Berrettini ha vinto il torneo di categoria ATP 250 andato in scena a Gstaad, in Svizzera, cogliendo il secondo successo stagionale dopo quello di Marrakech, ed il secondo in carriera nella località elvetica dopo quello del 2018, che fu anche il primo dei nove complessivi portati a casa.

L’azzurro ha vinto in carriera per due volte anche a Stoccarda (2019-2022) ed al Queen’s Club di Londra (2021-2022), tornei che rappresentano i 4 successi di Berrettini sull’erba, mentre gli altri 5 sono arrivati tutti sulla terra. Oltre alle tre già citate, infatti, vanno aggiunte le affermazioni di Budapest 2019 e di Belgrado I 2021.

Col successo odierno Berrettini, inoltre, diventa il terzo italiano più vincente di sempre, agganciando sul gradino più basso del podio a quota 9 successi Fabio Fognini, portandosi ad una sola affermazione dalle 10 di Adriano Panatta. In testa alla particolare graduatoria si trova Jannik Sinner, giunto a quota 14 titoli.

TORNEI VINTI IN CARRIERA DA MATTEO BERRETTINI

2024 (2 titoli)

Gstaad (Terra Outdoor)

Marrakech (Terra Outdoor)

2022 (2 titoli)

Londra – Queen’s Club (Erba Outdoor)

Stoccarda (Erba Outdoor)

2021 (2 titoli)

Londra – Queen’s Club (Erba Outdoor)

Belgrado I (Terra Outdoor)

2019 (2 titoli)

Stoccarda (Erba Outdoor)

Budapest (Terra Outdoor)

2018 (1 titolo)

Gstaad (Terra Outdoor)

CLASSIFICA TORNEI VINTI DAGLI ITALIANI

1 Jannik Sinner 14

2 Adriano Panatta 10

3 Matteo Berrettini 9

3 Fabio Fognini 9