Tennis, sette italiani in campo oggi tra Kitzbuehel, Umag e Atlanta: tutti gli orari e dove vederli in tv

Saranno ben sette gli italiani impegnati oggi, mercoledì 24 luglio, nei tornei ATP 250 di Atlanta, Kitzbuhel ed Umago: negli Stati Uniti, sul cemento, sarà impegnato il qualificato azzurro Mattia Bellucci, mentre in Austria, sulla terra battuta outdoor tornerà in campo Matteo Berrettini.

Come per gli altri tornei citati, sarà tempo di ottavi di finale anche in Croazia, dove, sempre sulla terra battuta outdoor, giocheranno oggi ben cinque azzurri: scenderanno in campo Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli e Fabio Fognini.

La diretta tv dei match dei tornei di Atlanta, Kitzbuhel ed Umago sarà affidata a Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine per quanto riguarda le dirette live testuali dei match dei 7 italiani, queste saranno garantite da OA Sport.

CALENDARIO ITALIANI IN CAMPO OGGI

ATP 250 UMAGO

Goran Ivanisevic Stadion

Dalle 16.30

F. Cerundolo (4) – (WC) M. Dodig – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

Non prima delle 18.00

M. Trungelliti (Q) – (2) L. Musetti – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

Non prima delle 21.00

L. Darderi (5) – J. Mensik – Sky Sport Uno, Sky Go, NOW, Tennis TV

Studenac Arena

Dalle 16.30

L. Sonego – A. Muller – Tennis TV

A seguire

F. Cobolli – D. Lajovic – Tennis TV

Non prima delle 19.30

F. Fognini – (LL) C. Tseng – Tennis TV

ATP 250 KITZBUHEL

Center Court

Dalle 11.00

Y. Hanfmann – (3) T. Etcheverry – Sky Sport Uno, Sky Go, NOW, Tennis TV

A seguire

L. Neumayer (WC) – (WC) N. Moreno De Alboran – Sky Sport Uno, Sky Go, NOW, Tennis TV

A seguire

M. Berrettini – (2) A. Tabilo – Sky Sport Uno, Sky Go, NOW, Tennis TV

ATP 250 ATLANTA

Stadium

Dalle 17.00 italiane

R. Bollipalli/N. Kaliyanda Poonacha (Alt) – (2) N. Lammons/J. Withrow

Non prima delle 19.00 italiane

R. Opelka (SE) – A. Kovacevic

A seguire

M. Bellucci (Q) – (2) A. Mannarino – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

Non prima dell’1.00 italiana

A. Karatsev – (3) F. Tiafoe – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

A seguire

M. McDonald – Y. Nishioka – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

