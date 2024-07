Tennis: rinviato il doppio d’esordio di Sara Errani e Jasmine Paolini a Parigi 2024, imperversa la pioggia

Non giocheranno oggi il loro doppio d’esordio Sara Errani e Jasmine Paolini. Le due azzurre, programmate contro la coppia neozelandese formata da Erin Routliffe e Lulu Sun, dovranno aspettare ancora un giorno per debuttare dalle parti del Roland Garros in versione Olimpiadi di Parigi 2024.

La pioggia ha messo in ginocchio il programma, anche se per fortuna non dovrebbe farlo ancora nelle prossime giornate. Le due italiane erano programmate come quarto match sul campo 11, ma l’acqua mai ha dato tregua.

La fortuna di Paolini è che ha almeno potuto giocare in singolare sul Court Suzanne Lenglen, dotato di tetto: per lei vittorie per 7-5 6-3 contro la rumena Ana Bogdan. Errani, invece, è ancora obbligata ad aspettare la fine dell’acqua per esordire sul Campo 10 contro la cinese Qinwen Zheng.

E a proposito di Lulu Sun, vale la pena ricordare che è entrata anche lei nel tabellone di singolare a seguito del forfait della kazaka Yulia Putintseva. Giocherà contro l’ucraina Marta Kostyuk. Per lei un altro premio, anche perché ha molto senso che colei che è arrivata ai quarti di finale a Wimbledon possa calcare i campi del Roland Garros in versione a cinque cerchi da protagonista.