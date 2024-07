Tennis, Novak Djokovic ai quarti del torneo olimpico: Koepfer regolato in due set

Novak Djokovic è ai quarti di finale del torneo olimpico. Il tennista serbo, numero 1 del seeding a cinque cerchi, archivia la pratica Dominik Koepfer con il punteggio di 7-5 6-3, nonostante una prima frazione tutto fuorché semplice, ed è tra i migliori otto della competizione. Per lui ora una partita evocativa contro Stefanos Tsitsipas, già in passato finale Slam.

Quarto gioco due palle break Djokovic, propiziate da uno smash di Koepfer in tutta tranquillità e mandato nettamente fuori misura, la seconda è buona con la palla corta su cui il tedesco non può niente. Sembra tutto fatto e invece Nole stacca la spina, non facendo i conti con la grinta di Koepfer: un paio di errori e il tedesco recupera immediatamente il break. La partita si intensifica e Nole deve essere bravo a trovare lo spiraglio giusto, cosa che fa nel dodicesimo gioco: parte bene, poi sfrutta la palla break grazie al rovescio lungo del suo avversario.

E Koepfer, dopo un primo set duro, sembra aver smarrito la propria carica emotiva, andando un po’ in balia della partita. Tanto da subire subito il break, già nel secondo gioco, e lo becca anche in maniera un po’ barbina, giudicando male una risposta di Djokovic che muore sulla riga, lasciandolo basito. Non aiuta nemmeno il medical time out richiesto poco dopo per un taglietto alla mano sinistra: Nole gestisce, sapendo di avere il servizio dalla sua parte, e chiude comodamente con un tocco a rete.

Match alla fine comodo per Nole, che ha approfittato della seconda di servizio comoda del suo avversario: ci vince il 60% dei punti, 12/20, mettendo spesso dalla sua parte la situazione in quei frangenti. Più vincenti che errori non forzati per lui, 19-15, contro il 19-23 di Koepfer.