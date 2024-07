Tennis, Luciano Darderi saluta subito le Olimpiadi, Tommy Paul si impone in due set

Si chiude immediatamente l’esperienza di Luciano Darderi alle Olimpiadi di Parigi. Dopo una buona partenza, il numero 33 al mondo si deve arrendere allo statunitense Tommy Paul, che si impone con il punteggio di 6-3 6-4 in nemmeno 90 minuti. L’azzurro è calato immediatamente, non dando seguito a quanto si era visto nelle ultime settimane.

Eppure il primo gioco faceva ben sperare. Passante in corsa, gran rovescio e due ottime risposte e arriva immediato il break per in favore dell’italoargentino, che vuole sfruttare la sua maggiore confidenza con la terra rispetto all’illustre avversario. Ma il gioco successivo, con cui deve salvare qualcosa come quattro palle break, è un campanello d’allarme.

Difatti Paul alza l’asticella nel sesto game, approfittando delle seconde troppo tenere di Luciano: arriva il break che cambia il destino della partita. E due giochi dopo, lo statunitense ha il controllo della situazione, altro servizio strappato e chiude la frazione vincendo quattro giochi in fila.

E ormai sembra soltanto questione di attimi per vedere il secondo set andare verso il giocatore a stelle e strisce. Rovescio lungolinea, recupero su palla corta e ottimo slice per il break, confermato con un po’ di fatica. Luciano è cosretto a salvare addirittura due palle break nel quinto gioco, ha una chance con due errori di dritto di Paul nel game finale ma il passante da casa sua non passa, e lo statunitense può chiudere.

Ben 12 le palle break concesse da Darderi in tutta la partita, che ha faticato come spesso accade con la seconda, 11/22 complessivo. Non aiuta nemmeno il 27/44 con la prima, soffrendo così parecchio le risposte aggressive di Paul che, dopo una partenza falsa, ha messo il naso avanti senza discussione.