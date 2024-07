Tennis: Lucia Bronzetti esce al primo turno alle Olimpiadi. Donna Vekic più forte

Rispettato il pronostico nel primo turno tra Donna Vekic e Lucia Bronzetti alle Olimpiadi di Parigi 2024. La giocatrice croata, recente semifinalista a Wimbledon, s’impone, anche se con qualche patema di troppo, per 6-2 7-5 nei confronti della giocatrice riminese, alla quale resta il torneo di doppio con Elisabetta Cocciaretto. Per la nativa di Osijek ora scontro molto interessante con la canadese Bianca Andreescu.

Vekic inizia in maniera molto aggressiva in risposta. Risultato: due palle break, ben annullate da Bronzetti con un gran passante di rovescio lungolinea e poi spingendo con il dritto. Ne annulla bene a rete anche una terza. L’italiana, però, non riesce a togliersi mai la pressione di dosso nella situazione e alla fine la croata strappa la battuta alla sesta chance. L’occasione per il controbreak arriva nel quarto gioco, e l’azzurra se la va a prendere con una risposta che toglie il tempo a Vekic: da 15-40 a effettivo 2-2. Bronzetti, però, ha il suo cronico problema sulla seconda, costantemente aggredita dalla semifinalista di Wimbledon, che si riprende il maltolto a 15 con una bella palla corta. La croata riesce sempre a mettere grande pressione in risposta, e arriva così rapidamente il 6-2.

Bronzetti riesce a iniziare il secondo set annullando due pericolose palle break, e poi, improvvisamente, sul 2-1 in proprio favore, incontra un minimo di calo da parte di Vekic, che per la seconda volta nel match perde il servizio ai vantaggi. La croata, però, in qualche modo si “arrabbia” e recupera velocemente lo svantaggio, per poi infilare un parziale di quattro giochi in fila proponendo il suo tennis che fa tanta leva sulla spinta, molto maggiore delle capacità difensive di Bronzetti in questa parte. Sul 5-3 la riminese riesce a salvare con coraggio due match point, e poi altri tre in risposta sul 5-4, consecutivi peraltro. Vekic si disunisce completamente, e tanto basta a creare le premesse del 5-5. L’italiana, però, non ricava nulla dal servizio e rimanda la sua avversaria a servire per chiudere, stavolta senz’alcun problema.

I numeri dicono che per Vekic c’è un conto vincenti-errori gratuiti di 38-29, contro il 15-21 di Bronzetti. Tantissimi i vincenti di dritto da parte della croata, ben 24, e davvero tante le prime vincenti messe a segno, 38.