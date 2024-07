Tennis, Elisabetta Cocciaretto cede all’esordio alle Olimpiadi a Diana Shnaider

Elisabetta Cocciaretto si ferma all’esordio alle Olimpiadi di Parigi 2024 nel torneo di singolare femminile di tennis: l’azzurra, sulla terra battuta outdoor dei campi su cui si disputa il Roland Garros, cede all’atleta individuale neutrale Diana Shnaider, numero 15 del seeding, vittoriosa per 6-2 7-5 in un’ora e 32 minuti.

Nel primo set Cocciaretto manca tre break point in apertura, poi è proprio l’azzurra a cedere la battuta nel quarto game, con Shnaider brava a concretizzare la quarta opportunità dopo un game molto combattuto. Nei seguenti turni al servizio Shnaider non concede nulla all’italiana, anzi nell’ottavo game strappa ancora il servizio all’azzurra, questa volta a quindici, per andare a chiudere sul 6-2 in 37 minuti.

Nella seconda partita la tennista italiana nel primo game sciupa ancora una palla break, invece la numero 15 del seeding strappa ancora il servizio a Cocciaretto, nuovamente nel quarto game. A differenza di quanto accaduto in precedenza, però, l’azzurra reagisce, trova l’immediato controbreak e poi firma l’aggancio sul 3-3. Seguono tre giochi consecutivi vinti dalla giocatrice in risposta, e Cocciaretto nel decimo game arriva a due punti dal set. Shnaider, però, dal 5-4 30-15 per l’azzurra vince 11 degli ultimi 12 punti giocati e chiude sul 7-5 in 55′.

Le statistiche sottolineano la supremazia dell’atleta individuale neutrale di passaporto russo, che vince nel complesso 76 punti contro i 59 dell’azzurra, con un saldo positivo nel conto vincenti-errori gratuiti di 25-20, mentre il bilancio è negativo per Cocciaretto, con 14-20.