Tennis, Lorenzo Musetti: “Indicare il tricolore la mia risposta ai fischi. Non ho dormito per l’adrenalina, ho giocato libero”

E poi racconta parecchi retroscena del passaggio da Umago a Parigi: “Chissà in altri tempi come avrei reagito alla sconfitta con Cerundolo, al modo in cui è maturata, e al tour de force che ho dovuto fare per essere qui, in tempo per affrontare e battere Monfils in un’Olimpiade. La mia compagna è una santa, ieri notte quando sono tornato in stanza dopo la partita, le interviste, la fisioterapia, lei aveva già preparato le valigie. Io non sono riuscito a dormire per l’adrenalina, stamattina alle 6 eravamo già in macchina per Pola, dove abbiamo preso l’aereo per Parigi. Sono arrivato alle 9.45, alle 11 ero in albergo, ho mangiato con le ragazze della pallavolo e dopo mezz’ora di riposo ero già qui, pronto per il warm-up. Bene, no?“.

Musetti rivela poi un lato importante della questione: “Non ho avuto il tempo di avvertire la stanchezza, anzi sono felice della reazione che ho messo in campo dopo la sconfitta con Cerundolo, una partita incredibile. Ho giocato libero, con la testa sgombra di pensieri, fin dal primo punto con Monfils. Abbiamo uno staff pazzesco, nulla è lasciato al caso, se sono qui a giocarmi un’Olimpiade in queste condizioni lo devo anche a loro”.