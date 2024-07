Tennis, Lorenzo Musetti e Luciano Darderi cedono al match tie-break contro Jarry/Tabilo alle Olimpiadi

Niente da fare per Luciano Darderi e Lorenzo Musetti impegnati nel primo turno del torneo olimpico di doppio contro i cileni Nicolas Jarry e Alejandro Tabilo. Gli azzurri sono stati sconfitti al match tie-break, in una partita molto combattuta che ha sorriso ai sudamericani sullo score di 6-3 6-7 (5) 10-5. La differenza è stata in larga parte nel servizio, da cui i due cileni hanno estratto maggiormente, rendendo spesso ardua la risposta ai nostri portacolori. Negli ottavi di finale ci sarà dunque l’incrocio per Jarry/Tabilo con i cechi Machac/Pavlasek.

Nel primo set si seguono i turni al servizio fino al sesto gioco, dal momento che alla prima palla break concessa i cileni passano a condurre, approfittando del fondamentale al servizio non così efficace per gli azzurri. Sullo score di 6-3, dunque, l’accoppiata sudamericana si impone.

Nel secondo set Darderi e Musetti elevano il proprio livello, specialmente dal punto di vista agonistico. Si fanno sentire maggiormente i due azzurri, mettendo più energia nei propri colpi. Nel sesto game ci sono ben tre chance per piazzare il break, ma “San Servizio” vede e provvede in casa Cile. La frazione corre via lisca fino al tie-break. Lorenzo e l’italo-argentino lottano strenuamente e con alcuni colpi molto potenti riescono a far loro la frazione sul 7-5.

Nel match tie-break l’accoppiata tricolore comincia bene, con un punto straordinario di Darderi dai teloni. Il servizio di Tabilo e di Jarry fa però la differenza e nella gestione dello scambio è il fattore discriminante nel 10-5 conclusivo.