Tennis, gli italiani impegnati nei tornei ATP e WTA nella settimana prima delle Olimpiadi. Presenti Musetti e Berrettini

Le Olimpiadi si avvicinano e la prossima sarà un’altra settimana pienissima di tornei, con alcuni italiani che andranno a Parigi che giocheranno per rifinire la preparazione e altri che invece non andranno ai Giochi a cinque cerchi e continuano la loro stagione regolare.

Nonostante la convocazione da parte di Filippo Volandri per le Olimpiadi, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi saranno al via dell’ATP 250 di Umago. Questi tre azzurri saranno in partenza di un tabellone di alto livello, che vede tra i grandi nomi Andrey Rublev, Holger Rune e Francisco Cerundolo tra gli altri. Oltre ai tre sopracitati, il torneo si conferma estremamente italiano e ci presenterà anche Flavio Cobolli, Fabio Fognini e Lorenzo Sonego.

Sulla terra battuta, ma sponda Kitzbuhel, sarà al via Matteo Berrettini. Il romano oggi giocherà la finale dell’ATP 250 di Gstaad, non parteciperà alle Olimpiadi, è in fiducia, sembra a posto fisicamente e quindi cercherà di fare un altro grande torneo in Austria per accumulare punti e guardare con fiducia ai tornei sul cemento americano. Un torneo tutto sommato accessibile, che vede come prime due teste di serie Baez e Tabilo.

Al femminile una sola italiana al via dei due tornei settimanali, ossia Martina Trevisan che giocherà il WTA 250 di Iasi. La toscana non va alle Olimpiadi e può continuare a cercare di raccogliere punti sulla sua superficie più amica. Riposo invece per le altre azzurre che giocheranno alle Olimpiadi.

ITALIANI PRESENTI NEI TORNEI ATP E WTA SETTIMANA 21-28 LUGLIO

ATP 250 UMAGO – Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini

ATP 250 KITZBUHEL – Matteo Berrettini

WTA 250 IASI – Martina Trevisan