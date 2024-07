Tennis: Gael Monfils farà anche il doppio a Parigi 2024. Sostituisce l’infortunato Reboul

Per Gael Monfils aumenta il tasso di impegni alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il francese, presumibilmente all’ultima volta nella rassegna a cinque cerchi e già impegnato in singolare (domani contro Lorenzo Musetti), entra in tabellone anche nel doppio maschile.

Questo a seguito di un non meglio precisato infortunio del connazionale Fabien Reboul, che avrebbe dovuto far coppia con Edouard Roger-Vasselin. Una situazione, questa, che non si sa quanto cambi nel contesto francese.

Il fatto è che, se Reboul è effettivamente uno specialista, con Monfils è difficile dire quanto possa arrivare un’intesa immediata. I transalpini debutteranno con una coppia molto particolare, quella composta da Rohan Bopanna, celeberrimo specialista indiano, e Sriram Balaji, che invece non è propriamente al livello del suo compagno.

La zona di tabellone è quella nella quale chi vince si troverà davanti o ai tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz, numeri 2 del seeding, o ai russi in quota neutrale Daniil Medvedev e Roman Safiullin.