Tennis: pioggia subito protagonista a Parigi 2024. Inizio rinviato per molti italiani, Paolini salva

Subito la pioggia torna protagonista al Roland Garros. Sembra di essere tornati alla prima settimana dello Slam parigino, nefasta per tutta la programmazione, e invece siamo alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’acqua, però, ritorna ancora a farsi sentire: rinviato l’inizio degli incontri sui campi esterni di oggi. Non si giocherà prima delle 13:30.

Non si giocherà almeno prima delle 13:30, in una situazione che coinvolge direttamente Luciano Darderi e Sara Errani, impegnati rispettivamente contro l’americano Tommy Paul e la cinese Qinwen Zheng. Più tardi sono previsti, ma ritarderanno anche loro a questo punto, Elisabetta Cocciaretto contro la russa in quota neutrale Diana Shnaider, Simone Bolelli e Andrea Vavassori e la stessa Errani e Jasmine Paolini nei rispettivi primi turni di doppio.

Proprio Paolini è l’unica tra tutte che il suo incontro di singolare lo può iniziare a giocare. Questo perché il Court Suzanne Lenglen è dotato di tetto retrattile, grazie al quale è possibile giocare anche quando l’ira di Giove Pluvio si scatena. Per lei, in sostanza, partenza confermata alle 12:00 contro la rumena Ana Bogdan.

Assieme a Jasmine, debutto “salvo” anche per Iga Swiatek, di scena sul Court Philippe Chatrier (anch’esso col tetto) contro la rumena Irina-Camelia Begu. Resta ora da vedere se, oltre alle numero 1 e 4 (Paolini) del seeding e a tutti quelli che seguono, si cercherà di salvare il più possibile del programma. Aiuta il fatto che, al maschile, le partite sono ai due set su tre e non ai tre su cinque come negli Slam.