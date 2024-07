Tennis, forfait di Rybakina a Parigi 2024: cambiano anche le teste di serie

A Parigi nessuno l’aveva vista da nessuna parte, e nel pomeriggio erano iniziate a girare le prime voci circa un forfait. Alla fine è arrivata la conferma: Elena Rybakina non giocherà le Olimpiadi. La giocatrice kazaka, nata a Mosca, sarebbe stata testa di serie numero 3 e nella zona di semifinale di Iga Swiatek, con la polacca che non ha preso esattamente un buon tabellone per essere la numero 1 WTA incontrastata.

L’assenza dell’ex campionessa di Wimbledon è particolarmente pesante, perché arriva dopo una stagione in cui, da marzo in poi, nei tornei in cui non aveva rinunciato a giocare era andata molto forte, anche se gli Slam l’avevano per certi versi tradita: sconfitta ai quarti del Roland Garros da Jasmine Paolini, battuta in semifinale ai Championships dalla ceca Barbora Krejcikova.

A sostituire Rybakina in tabellone è l’australiana Daria Saville, prima “fuori” tra le giocatrici impegnate in doppio e con eventuale possibilità di giocare il singolare in caso di rinunce. Va rimarcato che, in caso di ulteriore forfait, l’Italia finirebbe per avere quattro giocatrici anche nel singolare femminile, perché entrerebbe Sara Errani. La federazione kazaka ha rilasciato un comunicato che, per la numero 1 del suo Paese, parla di bronchite acuta.

A seguito della sua uscita di scena, cambia anche qualcosa nel tabellone, con la francese Caroline Garcia che diventa testa di serie numero 17 e si prenderà l’avversaria originale di Rybakina, cioè la rumena Jaqueline Cristian. Quanto a Saville, le toccherà debuttare contro la cinese Qinwen Zheng, fresca di vittoria al WTA 250 di Palermo.