Tennis, tabellone singolare femminile: Jasmine Paolini evita Swiatek, ma avrà Andreeva al 2° turno!

Sono stati sorteggiati i tabelloni dei tornei olimpici di tennis ed in casa Italia c’era grande attesa per conoscere il destino di Jasmine Paolini. La tennista toscana, dopo le finali raggiunte al Roland Garros e a Wimbledon, è sicuramente tra le candidate ad una medaglia e comincerà il suo cammino contro la rumena Ana Bogdan, numero 96 della classifica mondale.

Sulla carta un primo turno che non dovrebbe creare problemi, mentre già nel match successivo per Paolini ci sarebbe l’ostacolo Mirra Andreeva, in un remake della semifinale giocata proprio a Parigi. In quella circostanza vinse Jasmine con un perentorio 6-3 6-1, ma bisogna ricordare che la russa riuscì a battere l’azzurra a Madrid qualche settimana prima.

Paolini, testa di serie numero quattro, è stata sorteggiata nella parte bassa del tabellone e quindi non incontrerà sicuramente Iga Swiatek prima della finale. Sicuramente la sfida con Andreeva è insidiosa, ma in caso di vittoria con la russa ci potrebbe essere un terzo turno eventuale con la brasiliana Beatriz Hadad Maia.

Nei quarti di finale la sfida teorica è quella con l’americana Jessica Pegula, numero cinque del seeding, ma nel quadrante dell’americana ci sono tante giocatrici che possono ambire a raggiungere questo traguardo, come l’ucraina Elina Svitolina e soprattutto la ceca Barbora Krejcikova, che ha battuto proprio Paolini nella finale di Wimbledon. L’eventuale semifinale sarebbe con l’americana Coco Gauff, con il sogno di raggiungere la finale dove ad attenderla ci sarà con ogni probabilità Swiatek.

Non solo Paolini, ma in tabellone per l’Italia ci sono anche Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti, che affronteranno rispettivamente la russa Diana Shnaider e la croata Donna Vekic, sicuramente due primi turni decisamente complicati per le azzurre.

Uscendo dai confini italiani bisogna sottolineare il primo turno di Iga Swiatek contro la rumena Irina Camelia Begu. Il possibile quarto di finale della polacca sarà contro l’americana Danielle Collins; mentre l’ipotetica semifinale con una tra la kazaka Elena Rybakina e la cinese Qinwen Zheng. Attenzione, però, in questo quadrante alla presenza dell’americana Emma Navarro, della canadese Leylah Fernandez e della ceca Karolina Muchova, senza dimenticare il primo turno tra Naomi Osaka e Angelique Kerber, che ha annunciato il ritiro.