Tennis: domenica di Olimpiadi a mille tinte. Nadal raggiunge Djokovic, Murray (con Evans) ruggisce ancora

Si è conclusa, quasi al calar della mezzanotte, la seconda giornata di quattro tornei su cinque del tennis alle Olimpiadi di Parigi 2024 (il quinto inizierà domani, ed è il misto). Tanti, tantissimi gli incontri giocati, anche se quattro doppi femminili sono stati rinviati a domani, quello di Errani e Paolini compreso, e l’unico completato riguarda Su-Wei Hsieh e Chia-yi Tsao. Per le due taiwanesi (nome sportivo: Cina Taipei) è successo in due set sulle rumene Irina-Camelia Begu e Monica Niculescu.

Proprio dal doppio proviene una significativa fetta di storie di oggi (tra cui, purtroppo, l’eliminazione di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, corrispondente a una sorta di resurrezione di Pablo Carreno Busta al fianco di Marcel Granollers). La principale è senza dubbio quella riguardante Andy Murray e Dan Evans, con l’incredibile capacità di rimontare cinque match point a Taro Daniel e Kei Nishikori. Per Murray, in sostanza, la carriera non è ancora finita. E non voleva farla finita neanche lui, che vuole ancora lasciare un marchio significativo su questo sport.

Naturalmente, tutto il mondo del tennis ha atteso le vicende di Rafael Nadal. Rimasto in dubbio fin quasi all’ultimo per il singolare, si è poi presentato sul Court Philippe Chatrier, ma ha fatto tanta, tantissima fatica per battere l’ungherese Marton Fucsovics. Chiunque voleva la sfida con Novak Djokovic, ma l’impressione è, al netto di tutti i dettagli e del fatto che nessuno dei due è al meglio, che il serbo abbia decisamente la questione in mano. Notevole anche la storia di Benjamin Hassan, che diventa il primo tennista libanese a vincere un match alle Olimpiadi.

In campo femminile, invece, vanno rimarcate tante sorprese, anche non dipendenti dal discorso teste di serie. Per esempio, andava invertito il pronostico tra Leylah Fernandez e Karolina Muchova, e l’eliminazione della ceca fa rumore eccome nel suo stato attuale. Ugualmente, per Jelena Ostapenko questa non è la settimana sì, visto che salta per mano della colombiana Camila Osorio, in origine l’ultima a entrare direttamente prima dei vari cambiamenti. Bene quasi tutte le altre big, tranne Barbora Krejcikova, che fa una fatica immensa contro una che sulla terra mai regala nulla come la spagnola Sara Sorribes Tormo, una capace di far durare le partite ben oltre le tre ore (e nel caso ci si è andati molto vicini). E anche l’eliminazione di Mirra Andreeva non è certamente una brutta notizia per Jasmine Paolini. Ma attenzione, perché la polacca Magda Linette non è proprio una cliente comoda anche visto il periodo.

Il bilancio dell’Italia è a varie tinte: chiaramente negativa quella del doppio maschile, ovviamente sospesa quella del doppio femminile, molto buona in fatto di singolare maschile, non positiva (ma era aspettabile) nel singolare femminile. A tal proposito, va rimarcato un particolare su Elisabetta Cocciaretto: è una polmonite quella che l’ha esclusa da Wimbledon, e che l’ha costretta a una preparazione molto meno buona di quella che avrebbe voluto per l’appuntamento olimpico.

TENNIS OLIMPIADI PARIGI 2024: RISULTATI DI OGGI

PRIMI TURNI MASCHILI

Nadal (ESP) [PR]-Fucsovics (HUN) 6-1 4-6 6-4

Raonic (CAN) [PR]-Koepfer (GER)

Arnaldi (ITA)-Fils (FRA) [14] 6-4 7-6(7)

Baez (ARG) [12]-Monteiro (BRA) 6-4 6-3

Hassan (LBN)-Eubanks (USA) 6-4 6-2

Evans (GBR)-Echargui (TUN) 6-2 4-6 6-2

S. Tsitsipas (GRE) [8]-Bergs (BEL) 7-6(6) 1-6 6-1

Zverev (GER) [3]-Munar (ESP) 6-2 6-2

Machac (CZE)-Zhang (CHN) 6-4 4-6 6-2

Wawrinka (SUI)-Kotov (AIN) 6-1 6-1

Popyrin (AUS)-Jarry (CHI) [16] 6-3 7-6(5)

Musetti (ITA) [11]-Monfils (FRA) 6-1 6-4

Navone (ARG)-Borges (POR) 6-2 6-2

Draper (GBR)-Nishikori (JPN) [PR] 6-1 6-4

Ruud (NOR) [6]-Daniel (JPN) 7-5 6-1

Vavassori (ITA)-Martinez (ESP) 6-4 4-6 6-4

Cerundolo (ARG)-Barrios Vera (CHI) 6-2 6-1

Humbert (FRA) [10]-Marozsan (HUN) 6-3 6-2

Auger-Aliassime (CAN)-Giron (USA) 6-1 6-4

Marterer (GER)-Lajovic (SRB) 6-3 6-7(8) 6-3

Ofner (AUT)-Haase (NED) 7-5 6-2

Struff (GER)-Cabral (POR) 6-2 6-2

Moutet (FRA)-Nagal (IND) 6-2 2-6 7-5

Mensik (CZE)-Shevchenko (KAZ) 6-3 6-4

Paul (USA) [9]-Darderi (ITA) 6-3 6-4

Safiullin (AIN)-Tabilo (CHI) [15] 6-4 6-4

Etcheverry (ARG)-Seboth Wild (BRA) 7-6(7) 6-2

Griekspoor (NED)-P. Tsitsipas (GRE) 6-2 6-3

PRIMI TURNI FEMMINILI

Parry (FRA)-Podoroska (ARG) 7-6(6) 7-5

Xiyu Wang (CHN)-Noskova (CZE) 6-3 6-3

Shnaider (AIN) [15]-Cocciaretto (ITA) 6-2 7-5

Osorio (COL)-Ostapenko (LAT) [10] 6-4 6-3

Yastremska (UKR)-Pigossi (BRA) 3-6 7-5 6-0

Wozniacki (DEN)-Sherif (EGY) 2-6 7-5 6-1

Collins (USA)-Siegemund (GER) 6-3 2-0 rit.

Bucsa (ESP)-Martic (CRO) 6-4 6-3

Fernandez (CAN) [16]-Muchova (CZE) 6-1 4-6 6-2

Navarro (USA) [11]-Grabher (AUT) [PR] 6-2 6-0

Tomova (BUL)-Frech (POL) 6-4 7-6(4)

Rus (NED)-Gadecki (AUS) 6-4 6-1

Zheng (CHN) [6]-Errani (ITA) 6-0 6-0

Pegula (USA) [5]-Golubic (SUI) 6-3 6-4

Svitolina (UKR)-Uchijima (JPN) 6-2 6-1

Xinyu Wang (CHN)-Korpatsch (GER) 6-2 6-1

Krejcikova (CZE) [9]-Sorribes Tormo (ESP) 4-6 6-0 7-6(3)

Haddad Maia (BRA) [14]-Gracheva (FRA) 6-4 4-6 6-0

Schmiedlova (SVK)-Boulter (GBR) 6-4 6-2

Linette (POL)-Andreeva (AIN) 6-3 6-4

Sakkari (GRE) [7]-Kovinic (MNE) 6-0 6-1

Yuan (CHN)-Alexandrova (AIN) 7-5 6-7(0) 6-2

Burel (FRA)-Siniakova (CZE) 7-6(3) 6-4

Kostyuk (UKR) [12]-Sun (NZL) 6-4 6-3

Vekic (CRO) [13]-Bronzetti (ITA) 6-2 7-5

Andreescu (CAN)-Tauson (DEN) 6-2 6-3

Carlé (ARG)-Maria (GER) 6-0 6-0

Gauff (USA) [2]-Tomljanovic (AUS) 6-3 6-0

PRIMI TURNI DOPPIO MASCHILE

Granollers/Carreno Busta (ESP)-Bolelli/Vavassori (ITA) [1] 2-6 7-6(5) [10-7]

Ebden/Peers (AUS)-Habib/Hassan (LBN) 7-6(5) 6-2

Borges/Cabral (POR)-S. Tsitsipas/P. Tsitsipas (GRE) 3-6 6-3 [12-10]

Evans/Murray (GBR)-Daniel/Nishikori (JPN) 2-6 7-6(5) [11-9]

Griekspoor/Koolhof (NED)-Fucsovics/Marozsan (HUN) 6-2 6-3

Monfils/Roger-Vasselin (FRA)-Balaji/Bopanna (IND) 7-5 6-2

Krawietz/Puetz (GER) [2]-Medvedev/Safiullin (AIN) 6-4 6-4

PRIMO TURNO DOPPIO FEMMINILE

Hsieh/Tsao (TPE)-Begu/Niculescu (ROU) 7-6(2) 7-5