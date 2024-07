Tennis, chi giocherà il doppio misto alle Olimpiadi di Parigi 2024? Scelta la coppia dell’Italia: Sinner non ci sarà

Il torneo di doppio misto del tennis alle Olimpiadi di Parigi 2024 si giocherà nell’arco di cinque giorni, da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto: gli ottavi di finale saranno spalmati lungo le prime due giornate di incontri, poi si disputerà un turno al giorno.

Le iscrizioni per il doppio misto, tabellone con 16 coppie al via, verranno chiuse mercoledì 24 luglio: sono 22 i Paesi che potrebbero iscrivere una coppia, avendo qualificato negli altri tornei almeno un uomo ed una donna, ma l’Italia non dovrebbe avere problemi ad essere tra i 16 Paesi rappresentati.

La scelta dell’Italia dovrebbe ricadere su Sara Errani ed Andrea Vavassori: entrambi sono qualificati alle Olimpiadi soltanto in doppio (Errani con Jasmine Paolini e Vavassori con Simone Bolelli). Se questa dovesse essere la scelta dell’Italia nessun azzurro giocherà in tre tabelloni alle Olimpiadi.

ITALIANI QUALIFICATI ALLE OLIMPIADI NEL TENNIS

SINGOLARE MASCHILE

Jannik SINNER

Lorenzo MUSETTI

Matteo ARNALDI

Luciano DARDERI

SINGOLARE FEMMINILE

Jasmine PAOLINI

Elisabetta COCCIARETTO

Lucia BRONZETTI

DOPPIO MASCHILE

Jannik SINNER / Lorenzo MUSETTI

Andrea VAVASSORI / Simone BOLELLI

DOPPIO FEMMINILE

Jasmine PAOLINI / Sara ERRANI

Elisabetta COCCIARETTO / Lucia BRONZETTI

DOPPIO MISTO (da confermare)

Sara ERRANI / Andrea VAVASSORI