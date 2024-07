Quando si gioca il tennis alle Olimpiadi di Parigi 2024? Date dal 1° turno alla finale, numero di partecipanti, italiani qualificati

Nel complesso 41 Paesi saranno rappresentate nei cinque tabelloni del tennis alle Olimpiadi di Parigi 2024, con 184 giocatori che si sono qualificati in tutto nei cinque eventi previsti (singolo e doppio maschile e femminile e doppio misto). Nei tornei di singolare vi saranno al massimo quattro giocatori per genere dello stesso Paese.

Le Nazioni potevano anche nominare fino a due coppie nei doppi maschile e femminile, con un massimo di 6 giocatori per genere per Paese in totale. Le iscrizioni per il doppio misto, con 16 coppie, verranno determinate mercoledì 24 luglio.

L’Italia ha qualificato 7 singolaristi su un massimo di 8, quattro nel torneo maschile e tre in quello femminile, mentre avrà al via due coppie sia nel doppio maschile che in quello femminile. Sono 22 i Paesi che potrebbero iscrivere una coppia in doppio misto, ma l’Italia non dovrebbe avere problemi ad essere tra i 16 Paesi rappresentati.

CALENDARIO TENNIS ALLE OLIMPIADI

Sabato 27 luglio, dalle ore 12.00

Singolare maschile – Trentaduesimi

Singolare femminile – Trentaduesimi

Doppio maschile – Sedicesimi

Doppio femminile – Sedicesimi

Domenica 28 luglio, dalle ore 12.00

Singolare maschile – Trentaduesimi

Singolare femminile – Trentaduesimi

Doppio maschile – Sedicesimi

Doppio femminile – Sedicesimi

Lunedì 29 luglio, dalle ore 12.00

Singolare maschile – Sedicesimi

Singolare femminile – Sedicesimi

Doppio maschile – Ottavi

Doppio femminile – Ottavi

Doppio misto – Ottavi

Martedì 30 luglio, dalle ore 12.00

Singolare maschile – Sedicesimi

Singolare femminile – Ottavi

Doppio maschile – Quarti

Doppio femminile – Ottavi

Doppio misto – Ottavi

Mercoledì 31 luglio, dalle ore 12.00

Singolare maschile – Ottavi

Singolare femminile – Quarti

Doppio maschile – Semifinali

Doppio femminile – Quarti

Doppio misto – Quarti

Giovedì 1° agosto, dalle ore 12.00

Singolare maschile – Quarti

Singolare femminile – Semifinali

Doppio femminile – Semifinali

Doppio misto – Semifinali

Venerdì 2 agosto, dalle ore 12.00

Singolare maschile – Semifinali

Singolare femminile – Finale per il bronzo

Doppio maschile – Finale per il bronzo

Doppio misto – Finale per il bronzo e Finale per l’oro

Sabato 3 agosto, dalle ore 12.00

Singolare maschile – Finale per il bronzo

Singolare femminile – Finale per l’oro

Doppio maschile – Finale per l’oro

Domenica 4 agosto, dalle ore 12.00

Singolare maschile – Finale per l’oro

Doppio femminile – Finale per il bronzo e Finale per l’oro

ITALIANI QUALIFICATI ALLE OLIMPIADI

SINGOLARE MASCHILE

Jannik SINNER

Lorenzo MUSETTI

Matteo ARNALDI

Luciano DARDERI

SINGOLARE FEMMINILE

Jasmine PAOLINI

Elisabetta COCCIARETTO

Lucia BRONZETTI

DOPPIO MASCHILE

Jannik SINNER / Lorenzo MUSETTI

Andrea VAVASSORI / Simone BOLELLI

DOPPIO FEMMINILE

Jasmine PAOLINI / Sara ERRANI

Elisabetta COCCIARETTO / Lucia BRONZETTI

DOPPIO MISTO (da confermare)

Sara ERRANI / Andrea VAVASSORI