Tennis, Bronzetti/Cocciaretto eliminate in doppio all’esordio da Bucsa/Sorribes Tormo alle Olimpiadi

Termina al primo turno l’avventura nel torneo di doppio femminile del tennis alle Olimpiadi di Parigi 2024 per la coppia azzurra composta da Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto, superate dalle iberiche Cristina Bucsa e Sara Sorribes Tormo, accreditate dell’ottava testa di serie, le quali si impongono con il punteggio di 6-1 6-2 in un’ora ed otto minuti, ed agli ottavi di finale affronteranno le vincenti del match tra le argentine Carlé/Podoroska e le tedesche Korpatsch/Maria.

Nel primo set l’inizio è da incubo per le azzurre: le iberiche vincono i primi 9 punti giocati, con tanto di break a zero nel secondo game, e presto si portano sul 3-0 non pesante. Nuovo strappo delle spagnole, questa volta a trenta nel quarto gioco, poi nel quinto le azzurre vanno sullo 0-40 in risposta, ma mancano quattro palle break complessive e la coppia numero 8 del seeding vola sul 5-0. D’orgoglio le tenniste italiane annullano due set point nel sesto game, evitando lo 0-6, ma le spagnole chiudono comunque in maniera agevole sul 6-1 in 32′.

Nella seconda partita il canovaccio non cambia e purtroppo le italiane cedono subito il servizio in apertura ai vantaggi. La coppia iberica, invece, conferma lo strappo a trenta e nel terzo gioco toglie ancora la battuta alle azzurre, portandosi sul 3-0 pesante. Nel quarto gioco la coppia italiana va sullo 0-40 in risposta ed ai vantaggi, alla quarta occasione complessiva, riesce a recuperare uno dei break di ritardo, per poi accorciare ulteriormente sul 2-3. Le azzurre si portano anche sul 15-30 in risposta nel sesto gioco, ma il match finisce lì, perché le iberiche vincono undici degli ultimi dodici punti giocati e chiudono sul 6-2 in 36′.

Le statistiche sottolineano il dominio delle iberiche, che mettono a segno 29 vincenti a fronte di 18 gratuiti, mentre il bilancio delle italiane è fortemente negativo, con un dato di 9-23. Nel complesso le spagnole vincono 63 punti contro i 36 delle azzurre, convertendo 5 delle 7 palle break avute a disposizione in 6 giochi e cancellandone 7 delle 8 concesse alle avversarie in 2 game.