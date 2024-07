Tennis, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori escono all’esordio in doppio alle Olimpiadi

Amarezza in casa Italia in coda di giornata. Esce di scena la coppia numero uno del tabellone di doppio maschile del tennis delle Olimpiadi di Parigi 2024: gli azzurri Simone Bolelli ed Andrea Vavassori cedono al match tiebreak agli spagnoli Pablo Carreno Busta e Marcel Granollers, che si impongono in rimonta per 2-6 7-6 (5) [10-7] in un’ora e 51 minuti di gioco. Per gli iberici agli ottavi ci saranno gli australiani Matthew Ebden e John Peers.

Nel primo set gli azzurri partono forte ed in apertura trovano già il break a quindici, poi confermato recuperando dal 30-40. Gli iberici salvano una palla per lo 0-3 e provano a restare in scia, ma nel quinto gioco un altro strappo degli azzurri, questa volta a trenta, vale il 4-1 pesante. Bolelli e Vavassori nei seguenti turni alla battuta vincono 8 punti su 9 e chiudono sul 6-2 in mezz’ora.

La musica cambia nella seconda partita, molto più equilibrata: si segue l’andamento dei servizi per sette giochi, poi nell’ottavo arrivano le prime palle break della frazione. Gli iberici si portano sul 15-40 in risposta ed alla seconda occasione allungano sul 5-3, andando a servire per il set. Reazione veemente della coppia italiana, che a quindici si prende l’immediato controbreak. Gli azzurri rischiano ancora e nel dodicesimo gioco devono annullare un set point, ma portano la contesa al tiebreak. Gli spagnoli partono meglio e vanno sul 3-0, ma gli azzurri li riacciuffano. La coppia iberica arriva per prima al set point sul 6-5 e lo trasforma, chiudendo sul 7-5 dopo 64′.

Il match tiebreak vede subito la coppia iberica conquistare un minibreak di margine nel quarto punto giocato, che lancia gli spagnoli sul 3-1. Gli azzurri restano in scia e tornano a -1, ma non riescono a recuperare il minibreak di ritardo, respinti a -3 dopo i due turni degli iberici al servizio. Quando gli italiani riescono nell’intento, riportandosi sul 7-8 con due servizi a disposizione, ecco che gli ultimi due punti vengono entrambi vinti dalla coppia spagnola, che vince per 10-7 in 17′ ed approda agli ottavi di finale.

Le statistiche sottolineano come in realtà gli azzurri vincano più punti, 80-73, convertano più palle break, 3/5 contro 1/4, e facciano meglio, in termini di punti vinti sia con la prima, 72% contro 66%, sia con la seconda, 50%-44%. Eppure il punteggio finale sorride agli spagnoli, i quali portano a casa i punti pesanti nei momenti decisivi dell’incontro.