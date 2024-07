Stefanie Horn, Olimpiadi Parigi 2024 canoa slalom: scheda e giorni di gara

Fino ad ora il 2024 di Stefanie Horn non è stato ricco di soddisfazioni, ma rimane una delle atlete più costanti nel kayak. Tre podi in ambito europeo, tantissimi ottimi risultati in Coppa del Mondo: confermare un posto tra le migliori alle Olimpiadi è d’obbligo, e nella nuova disciplina del kayak cross potrebbe sorprendere davvero.

Nome: Stefanie

Cognome: Horn

Luogo e data di nascita: Bottrop (Germania), 9/1/1991

Sport e disciplina: canoa slalom, K1, kayak cross

Quando gareggia: 27-28 luglio k1 slalom, 3-4-5 agosto kayak cross