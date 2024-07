Sport in tv oggi (giovedì 25 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 25 luglio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sulle Olimpiadi di Parigi 2024, con pallamano femminile, tiro con l’arco e rugby a 7 a caratterizzare la rassegna a Cinque Cerchi in Francia, prima dell’apertura ufficiale dei Giochi di domani, con l’attesa Cerimonia d’Apertura sulla Senna.

Tengono banco poi i tanti tornei di tennis previsti questa settimana, con Matteo Berrettini impegnato nei quarti di finale dell’ATP250 di Kitzbuehel; Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego che giocheranno i quarti a Umago. Da guardare con attenzione a quanto farà la Nazionale italiana di calcio U19 impegnata nella semifinale degli Europei di categoria contro la Spagna.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, giovedì 25 luglio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 25 luglio

09.00 Pallamano femminile, Olimpiadi Parigi 2024: Slovenia-Danimarca – Diretta tv su Eurosport 1-2, Sky 251-257; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

09.30 Tiro con l’arco, Olimpiadi Parigi 2024: Ranking round donne – Diretta tv su Eurosport 1-2, Sky 251-257; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

11.00 Tennis, WTA Iasi: quarti di finale e semifinali – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go e NOW in alternanza con gli altri tornei della settimana.

11.00 Tennis, WTA Praga: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go e NOW in alternanza con gli altri tornei della settimana.

11.00 Tennis, ATP Kitzbuehel: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go e NOW in alternanza con gli altri tornei della settimana.

(Berrettini vs Moreno De Alboran 2° match e inizio programma alle 11.00)

11.00 Pallamano femminile, Olimpiadi Parigi 2024: Paesi Bassi-Angola – Diretta tv su Eurosport 1-2, Sky 251-257; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

12.34 Ciclismo, Giro della Vallonia: quarta tappa – Diretta streaming dalle 15.30 su Discovery+.

13.00 Ciclismo, Giro della Repubblica Ceca: prima tappa – Diretta streaming dalle 15.30 su Discovery+.

13.45 Golf, 3M Open – Diretta streaming su Discovery+.

14.00 Pallamano femminile, Olimpiadi Parigi 2024: Spagna-Brasile – Diretta tv su Eurosport 1-2, Sky 251-257; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

14.00 Rugby a 7, Olimpiadi Parigi 2024: Samoa-Kenia – Diretta tv su Eurosport 1-2, Sky 251-257; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

14.15 Ciclismo, Giro del Portogallo: prima tappa – Nessuna copertura tv/streaming.

14.15 Tiro con l’arco, Olimpiadi Parigi 2024: Ranking round uomini – Diretta tv su Eurosport 1-2, Sky 251-257; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

14.30 Rugby a 7, Olimpiadi Parigi 2024: Argentina-Australia – Diretta tv su Eurosport 1-2, Sky 251-257; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

15.00 Calcio, Europei U19: Italia-Spagna – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

15.00 Rugby a 7, Olimpiadi Parigi 2024: Uruguay-Stati Uniti – Diretta tv su Eurosport 1-2, Sky 251-257; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

15.30 Rugby a 7, Olimpiadi Parigi 2024: Fiji-Francia – Diretta tv su Eurosport 1-2, Sky 251-257; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

16.00 Pallamano femminile, Olimpiadi Parigi 2024: Germania-Corea del Sud – Diretta tv su Eurosport 1-2, Sky 251-257; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

16.00 Rugby a 7, Olimpiadi Parigi 2024: Sudafrica-Giappone – Diretta tv su Eurosport 1-2, Sky 251-257; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

16.30 Tennis, ATP Umago: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go e NOW in alternanza con gli altri tornei della settimana.

(Sonego vs F. Cerundolo 1° match e inizio programma alle 16.30; Musetti vs Lajovic 3° match non prima delle 21.00)

16.30 Rugby a 7, Olimpiadi Parigi 2024: Nuova Zelanda-Irlanda – Diretta tv su Eurosport 1-2, Sky 251-257; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

18.00 Tennis, ATP Atlanta: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go e NOW in alternanza con gli altri tornei della settimana.

19.00 Pallamano femminile, Olimpiadi Parigi 2024: Ungheria-Francia – Diretta tv su Eurosport 1-2, Sky 251-257; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

21.00 Pallamano femminile, Olimpiadi Parigi 2024: Norvegia-Svezia – Diretta tv su Eurosport 1-2, Sky 251-257; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE

Giovedì 25 luglio

18:25 Sprint2u con Idea Pieroni: campionessa italiana salto in alto. Conduce: Ferdinando Savarese.

19:05 Motor News: Gran Premio d’Ungheria sorprendente, nuovo vincitore e campione del mondo in difficoltà. Conducono: Beatrice Frangione e Luca Preti