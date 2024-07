LIVE Tiro con l’arco, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: inizia la corsa degli azzurri con il ranking round

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della giornata dedicata al ranking round del tiro con l’arco femminile e maschile ai Giochi olimpici di Parigi 2024. E’ tutto pronto all’Esplanade des Invalides per il ranking round del tiro con l’arco ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, in programma mercoledì 25 luglio. Questa mattina è il turno delle donne, mentre nel pomeriggio toccherà agli uomini.

Ciascun atleta scoccherà in tutto 72 frecce ed il punteggio complessivo accumulato verrà utilizzato per stilare la graduatoria che comporrà di fatto tutti i tabelloni a eliminazione diretta. Oggi ci sarà anche già una scrematura per quanto riguarda la prova a coppie miste (1 uomo e 1 donna), infatti si qualificheranno alla fase finale solamente 16 Paesi su 27. Questo sarà dunque uno dei principali obiettivi da raggiungere in casa Italia nel ranking round parigino, in modo da non veder subito sfumare una possibile chance di medaglia.

La selezione azzurra, in assenza del terzetto femminile, che ha fallito la qualificazione a Cinque Cerchi, parteciperà a quattro eventi su cinque: individuale maschile e femminile, prova a squadre maschile e Mixed Team. Tra gli uomini vedremo in azione Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli, che avranno come missione principale quella di evitare il quarto di tabellone della Corea del Sud (se i maestri coreani dovessero firmare il miglior punteggio di squadra, sarebbe cruciale schivare l’8° ed il 9° posto).

Discorso simile anche in ottica prova a coppie miste, con l’Italia che schiererà Chiara Rebagliati (impegnata anche nell’individuale) insieme ad uno dei tre uomini, selezionato successivamente per il tabellone a eliminazione diretta anche in base all’esito del ranking round. Da monitorare in generale uno o più possibili attacchi ai record del mondo delle varie gare, anche se la fase clou entrerà nel vivo a partire da domenica 28 luglio con i primi testa a testa.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della giornata dedicata al ranking round del tiro con l’arco femminile e maschile ai Giochi olimpici di Parigi 2024. Serie dopo serie, freccia dopo freccia. Per non perdersi davvero nulla. Si parte alle 9.30 con il Ranking round donne. Dalle 14.15 il Ranking Round uomini. Buon divertimento!