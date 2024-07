Spagna-Francia oggi in tv, semifinale Europei calcio 2024: orario, programma, streaming, probabili formazioni

Oggi, martedì 9 luglio, alla Munich Football Arena di Monaco di Baviera si terrà la prima semifinale degli Europei 2024 di calcio. Una grande Classica andrà in scena tra la Spagna e la Francia e le emozioni non mancheranno di certo tra due compagini che hanno caratterizzato l’ultimo ventennio a livello continentale e mondiale.

Le Furie Rosse arrivano all’appuntamento in maniera più convincente. La compagine iberica è quella che ha messo in mostra il miglior calcio come organizzazione e costruzione di manovra. È così che si spiegano i successi contro la Georgia e in particolare contro i padroni di casa della Germania negli ultimi scampoli dei tempi supplementari.

Di contro i transalpini allenati da Didier Deschamps stanno andando avanti in questa competizione secondo un percorso molto particolare che, finora, non li ha mai visti andare a segno su azione, ma sfruttando autoreti e situazioni particolari, l’ultima delle quali la lotteria dei calci di rigore contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Vedremo se in questa circostanza le cose cambieranno.

La semifinale degli Europei 2024 di calcio tra Spagna e Francia, in programma quest’oggi alle 21.00 sul rettangolo verde della Munich Football Arena di Monaco di Baviera, sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai 1 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

SPAGNA-FRANCIA SEMIFINALE EUROPEI CALCIO 2024 OGGI

Martedì 9 luglio

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA-FRANCIA

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Navas, Nacho, Laporte, Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri; Yamal, Dani Olmo, N. Williams; Morata. Ct. De la Fuente.

FRANCIA (4-3-1-2): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, T. Hernandez; Kanté, Tchouameni, Rabiot; Griezmann; Kolo Muani, Mbappé. Ct. Deschamps.